Cảnh sát giao thông TP.HCM đến trường học để kiểm tra bãi giữ xe máy

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM phối hợp cùng công an các xã, phường đồng loạt ra quân kiểm tra bãi giữ xe của trường học và khu vực xung quanh.

Ngày 4/11, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã hoàn thành tổng kiểm tra bãi xe của các trường học và xung quanh trường học.

Đại diện PC08 cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông quanh các khu vực trường học cơ bản được duy trì ổn định, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đã giảm đáng kể. Song, vẫn còn xuất hiện một số trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển xe có dung tích xi-lanh trên 50 cc lưu thông trên đường.

Phòng CSGT phối hợp cùng Công an cấp xã tổ chức kiểm tra bãi xe của các trường học trên địa bàn thành phố. Ảnh: PC08.

Lực lượng cảnh sát sẽ phối hợp kiểm tra các bãi giữ xe trong khuôn viên trường học và khu vực dân cư quanh cổng trường, với sự tham gia của Ban giám hiệu. Công tác kiểm tra tập trung vào việc phát hiện học sinh sử dụng hoặc gửi xe mô tô vượt quá dung tích cho phép, kiểm tra cốp xe về việc cất giữ các hung khí, việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Phòng CSGT cũng yêu cầu các trường học không tổ chức giữ môtô cho học sinh chưa đủ điều kiện, đồng thời vận động các hộ dân xung quanh trường ký cam kết không nhận giữ xe cho học sinh.

Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ mời phụ huynh học sinh đến thông báo rõ vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Ảnh: PC08.

Bên cạnh đó, lực lượng đồng loạt kiểm tra, rà soát các “lò độ”, các tiệm sửa xe nghi "độ xe", hành vi dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, chạy xe tốc độ cao, lạng lách.