Cảnh sát khám xét biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Công an TP.HCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh tại một căn biệt thự ở phường An Khánh.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo Báo Dantri, khoảng 20h45 ngày 31/10, xe công vụ xuất hiện tại căn biệt thự nằm trong một khu villa tại phường An Khánh, TP.HCM. Đây là nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh, người bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) phối hợp với đại diện VKSND thành phố, Công an phường An Khánh thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can, trước sự chứng kiến của người nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh, bảo vệ khu villa.

Lực lượng chức năng làm việc tỉ mỉ, thu thập nhiều tài liệu liên quan đến vụ án của nữ diễn viên. Ảnh: Lê Trai.

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng ) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD , tương đương 72 tỷ đồng .

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.