Cảnh sát khống chế người đàn ông dọa dùng xăng đốt nhà ở TP.HCM

Nhận tin báo về người đàn ông đe dọa dùng xăng đốt căn nhà ở quận Tân Bình (TP.HCM), lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiếp cận, vận động và khống chế đưa về trụ sở để làm rõ.

Tối 31/10, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận khống chế thành công người đàn ông dùng xăng dọa đốt nhà xảy ra trên địa bàn.

Lúc 17h5 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Bình nhận được tin báo từ Công an phường 11 về việc ông L.N.T.M. (sinh năm 1989) mang can xăng lên căn phòng tại lầu 3 của ngôi nhà nằm trên đường Phạm Phú Thứ rồi dùng vật dụng chặn cửa, cố thủ, đe dọa đốt nhà.

Cảnh sát khống chế, đưa ông M. về trụ sở để làm rõ. Ảnh: C.A.

Nhận định tình hình có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nguy hiểm, có khả năng gây ra cháy lan, cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nếu đối tượng cố tình tưới xăng đốt nhà, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Bình khẩn trương điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe phương tiện cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Qua công tác nắm tình hình về đối tượng và các hướng tiếp cận đối tượng, lực lượng chữa cháy phối hợp với Công an phường 11 và các đơn vị khác tiếp cận, vận động thuyết phục.

Sau khoảng 25 phút, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế và đưa ông M. ra ngoài an toàn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản bên trong ngôi nhà.

Hiện Công an phường 11 đã thu giữ can xăng và đưa ông M. về trụ sở lấy lời khai để điều tra, làm rõ.