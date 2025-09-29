Cảnh tan hoang tại biển Thiên Cầm sau bão số 10 càn quét

"Cơn bão số 5 vừa qua khiến chúng tôi thiệt hại hơn 80 triệu đồng, vừa mới khắc phục xong. Đến nay tiếp tục hứng chịu bão số 10, toàn bộ nhà hàng bị tốc mái hoàn toàn, nhiều công trình bị va đập đã gãy đổ, ước tính thiệt hại đợt này trên 100 triệu đồng", anh Nguyễn Văn Ninh, một chủ nhà hàng cho biết.