Cảnh trái ngược tại Đà Lạt, Măng Đen dịp 2/9

Cận kỳ nghỉ lễ 2/9, quỹ phòng tại Đà Lạt vẫn còn trống. Ở phía Măng Đen, nhiều khách sạn và homestay đã kín khách. Khách nội địa vẫn là dòng chủ lực của 2 điểm đến này.

Theo báo cáo Xu hướng du lịch 2025 từ Booking.com, có đến 65% du khách Việt ưu tiên yếu tố thời tiết khi chọn điểm du lịch. Trong kỳ nghỉ dài 4 ngày sắp tới, các điểm đến có khí hậu mát mẻ, thiên nhiên đẹp như TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng và xã Măng Đen (Quảng Ngãi) vẫn được khách nội địa để mắt.

Cả 2 địa phương đều ghi nhận lượng khách trong dịp lễ phân bổ ngày 30/8-2/9, đông nhất vào ngày 1-2/9.

Đà Lạt chưa bùng nổ

Dựa trên lượt tìm kiếm ngày 29/8-3/9 trên nền tảng Booking.com, Đà Lạt đứng vị trí thứ 3/10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất dịp 2/9 nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đẹp. Song, thời điểm này, du khách vẫn dễ dàng đặt phòng.

Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt hiện đạt công suất khoảng 60-75%, các khách sạn phân khúc 3-5 vẫn còn phòng trống. Song, con số này dự kiến tăng, khi du khách có xu hướng đặt phòng sát ngày. Được biết, phường mới gồm phường 1, 2, 3, 4 và 10 (cũ). Đây là các phường thuộc trung tâm và tập trung nhiều cơ sở lưu trú nhất.

Du khách check-in ở bờ hồ Xuân Hương vào tháng 3/2024. Ảnh: Đức Hiếu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Ân, chủ ATP Hotel (KQH Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng), nhìn nhận tốc độ lấp phòng dịp 2/9 năm nay không nhanh, công suất chỉ mới đạt 90%, gần bằng năm trước. Mức giá áp dụng cho dịp lễ là 300.000-500.000 đồng/phòng đơn và 600.000 đồng/phòng giường đôi.

Chủ khách sạn nói thêm trước tình hình vé máy bay nội địa neo cao và sức nóng từ A80 ở Hà Nội, lượng khách đến từ miền Bắc có phần hao hụt, mùa này cũng không phải cao điểm khách ngoại. Mặt khác, cao điểm hè vừa kết thúc nên khó "cháy" phòng.

Tương tự, khách sạn Lacami Dalat (đường Lê Văn Tám) chỉ kín phòng ngày 1-2/9, các ngày còn lại trống nhiều. Mức giá tăng 5-10% so với ngày bình thường, đi kèm nhiều ưu đãi. Theo đại diện, TP Đà Lạt (cũ) đang mùa mưa, lại ít sự kiện, lễ hội trong dịp lễ năm nay nên tệp khách chủ yếu là theo đoàn, gia đình.

Đường Nguyễn Chí Thanh với hàng chục khách sạn liền kề. Ảnh: Duy Hiệu.

Trao đổi nhanh về công suất phòng, La Sapinette Hotel Da Lat, The Luxe Hotel, Gold View Hotel, Stillus Boutique Hotel... cho biết đơn vị cũng chứng kiến lượng khách tập trung vào ngày 1-2/9. Các "phố khách sạn" như Bùi Thị Xuân, Nguyễn Chí Thanh vẫn còn phòng.

Theo thống kế từ UBND TP Đà Lạt (cũ), địa phương có 2.503 cơ sở lưu trú với khoảng 33.000 phòng đủ điều kiện kinh doanh du lịch.

Măng Đen cạn phòng

Dịp 2/9 năm nay, lượng khách đến xã Măng Đen có chiều hướng tăng, dự kiến đạt khoảng 40.000 lượt, theo thống kê từ Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen. Cận lễ, du khách khó đặt phòng ở gần trung tâm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 21/8, bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm, tỏ ra vui mừng về dòng khách đổ về xã dịp này. Theo số liệu tại đơn vị, công suất phòng ngày 30/8-2/9 đạt 90%, dù Măng Đen không nằm trong danh sách tìm kiếm nhiều của các nền tảng trực tuyến. Tỷ lệ lấp phòng đang trên đà tăng, khả năng đạt 100% vào tuần sau, tương đương các dịp lễ trước.

Thác Pa Sỹ là điểm check-in nổi bật khi đến Măng Đen. Ảnh: Ngân Đi Lạc.

Xã mới gồm xã Đăk Tăng, xã Măng Cành và thị trấn Măng Đen (cũ) với diện tích lớn hơn. Địa phương cùng các đơn kinh doanh đã tích cực chuẩn bị, kiểm tra chất lượng để phục vụ tốt lượng khách lớn trong dịp lễ, đồng thời xây dựng hình ảnh du lịch vững mạnh.

Vị Giám đốc cho biết thêm đường phố đã treo băng rôn và quốc kỳ. Ngày 31/8, xã tổ chức ngày hội ẩm thực - chợ phiên Măng Đen để giới thiệu đặc sản địa phương. Tối ngày 31/8 và 1/9 có chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn.

Về tình hình đặt phòng, Quốc Cường, người điều hành Aurora Hotel (đường Trường Chinh), cho biết ngày 30/8-2/9 đã hết phòng, riêng ngày 28-29/8 và ngày 3/9 chỉ còn 2 phòng. Các tour địa phương của khách sạn cũng dần cạn chỗ. Khách nội địa chiếm 90%, khách ngoại không nhiều, chỉ có châu Á và châu Mỹ.

Không khí mát mẻ, sự thân thiện đã góp phần khẳng định vị thế của Măng Đen trên bản đồ du lịch. Ảnh: Ngân Đi Lạc.

Dữ liệu đặt phòng tại MăngDiang Boutique Hotel (đường Huỳnh Thúc Kháng) cũng cho thấy xu hướng tương tự. Lượng phòng tại đây đã kín 100% ngày 28/8-7/9, kể cả phòng premium (cao cấp). Đại diện khách sạn cho biết từ năm 2024, quỹ phòng đều cạn vào các dịp lễ.

Một số cơ sở lưu trú như Nắng Real Home 82, Skyview Homstay, Angels Homestay, Big Mang Den… kín phòng 85-90% từ tuần trước. Đáng chú ý, khách sạn, homestay cách trung tâm hơn 3 km chỉ còn vài phòng. Ở phân khúc cao cấp, Golden Boutique Hotel Mang Den, De Vivre Homestay Mang Den… cũng ghi nhận công suất trên 80%.

Hiện xã Măng Đen đã mở thêm cơ sở lưu trú, tổng cộng 143 khách sạn, homestay. Mức giá giữ nguyên vào dịp lễ, dao động 150.000-700.000 đồng/đêm. Các khách sạn thường có giá từ 700.000 đến 1,4 triệu đồng.