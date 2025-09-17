Cảnh tượng ám ảnh tại hội chợ việc làm ở Trung Quốc

Hơn 112.000 sinh viên chen chân tại hội chợ việc làm, cảnh xếp hàng kéo đến tận ga tàu điện ngầm cho thấy bức tranh tìm kiếm việc làm đang khốc liệt hơn bao giờ hết.

Cảnh xếp hàng trước hội chợ việc làm ở Trung Quốc.

Ngày 15/9, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc tổ chức hội chợ việc làm dành cho sinh viên tại Đại học Hắc Long Giang. Theo số liệu, có tới 112.423 người đăng ký tham gia.

Ngay từ sáng sớm, hàng dài sinh viên trong trang phục chỉnh tề, tay cầm hồ sơ đã xếp hàng bên ngoài, kéo dài đến tận cửa ga tàu điện ngầm. Dù hội trường rộng rãi, bên trong vẫn chật cứng. Từ lối đi đến hành lang, thậm chí cả khu nghỉ đều ken đặc người tìm việc, theo 163.

Một sinh viên chia sẻ: "Tôi đi từ 6 giờ sáng, hơn 7 giờ tới nơi đã thấy hàng dài. Những gian tuyển dụng của doanh nghiệp lớn đều đông nghịt, có chỗ phải xếp hàng 1-2 tiếng mới nộp được hồ sơ".

Nhưng không phải ai cũng có cơ hội phỏng vấn. Nhiều công ty nhận quá nhiều hồ sơ nên sớm treo biển: "Hôm nay đã đủ hồ sơ".

Hàng nghìn người xếp hàng chật kín để xin việc từ sáng sớm.

Trên mạng xã hội, cảnh tượng này khiến nhiều người bàn tán.

Có ý kiến cho rằng, lao động phổ thông thì thiếu, còn sinh viên đại học lại đang quá nhiều. Đáng chú ý, không chỉ cử nhân, mà nhiều thạc sĩ, tiến sĩ được cho cũng phải xếp hàng tìm việc, nhưng cơ hội vẫn rất mong manh.

Một bình luận ví von: "Ngày trước một bát cháo một người ăn, giờ một bát phải chia cho nhiều người". Thực tế, số sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng, trong khi việc làm mới không đủ, tạo nên cảnh "cung nhiều, cầu ít".

Một số ý kiến cảnh báo, ngay cả cử nhân trường top, thạc sĩ hay tiến sĩ cũng khó thoát cảnh lận đận. "Đội mũ thạc sĩ mà nhận lương 3.500 nhân dân tệ (chỉ khoảng 500 USD ) mỗi tháng hoàn toàn có thể xảy ra", một bình luận cho biết.

Cảnh tượng hơn 110.000 sinh viên chen chúc tại một hội chợ việc làm khiến nhiều người phải thốt lên: "Tìm việc bây giờ thực sự quá khó".