Cảnh tượng khác lạ trong phòng bệnh ung thư gan

Sáng đầu tháng 10, tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), những căn phòng điều trị chật kín giường. Trong mùi thuốc nồng nặc, những chiếc giường kê sát nhau, nơi mỗi bệnh nhân là một phận người với câu chuyện riêng lặng lẽ tiếp diễn. Trên giường, họ nằm im, chai dịch truyền nhỏ từng giọt. Bên cạnh, người thân kiên nhẫn túc trực, thỉnh thoảng chỉ siết nhẹ bàn tay hay thì thầm vài lời động viên.
Hơn 10 năm kiên trì điều trị viêm gan B, anh N.V.H. (46 tuổi, quê Ninh Bình) luôn tin bệnh đã được kiểm soát ổn định. Cứ 3-6 tháng, anh đều đặn tái khám, uống thuốc theo chỉ định. Thế nhưng hơn một năm qua, vì bận công việc, đặc biệt là những ca làm đêm triền miên, anh dần lơ là: thuốc uống ngắt quãng, lịch tái khám bị bỏ qua.
Một tuần trước khi nhập viện, anh chỉ thấy đau bụng nhẹ và nghĩ do rối loạn tiêu hóa nên chủ quan bỏ qua. Chỉ đến khi cơn đau dữ dội, anh mới đến bệnh viện khám. Bác sĩ phát hiện khối u gan và lập tức chuyển tuyến lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Chẩn đoán ung thư gan khiến anh và gia đình bàng hoàng. “Giá như tôi khám định kỳ, uống thuốc đều như trước, có lẽ mọi chuyện đã khác”, anh H. ân hận chia sẻ sau ca phẫu thuật.
Ở giường bên, bé B.T.T. (12 tuổi, Tuyên Quang) nằm thiêm thiếp, cơ thể gầy gò, phần bụng quấn kín băng gạc sau ca mổ. Bên cạnh, người cô lặng lẽ ngồi kề, ánh mắt trĩu nặng lo âu. Từ khi mới 8 tháng tuổi, T. đã phải sống chung với bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi tháng đều đặn truyền máu. Những tưởng chỉ phải chống chọi với một căn bệnh hiếm, nhưng gần đây em lại được chẩn đoán nhiễm thêm viêm gan B và viêm gan C.
Khi chuyển xuống Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán T. đã bước sang ung thư gan. Ở tuổi 12, lẽ ra em đang tung tăng đến lớp, thì giờ đây bệnh viện thành "ngôi nhà thứ hai". Người cô tâm sự cháu nhiều lần khóc, nói sợ mổ. Nhưng không còn lựa chọn, gia đình chỉ biết động viên và hy vọng y học sẽ níu giữ được sự sống cho em.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, cho biết có khoảng 40 bệnh nhân ung thư gan đang điều trị tại đơn vị. Ông nhấn mạnh: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm viêm gan B cao nhất thế giới. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tới 80% ca ung thư gan. Ngoài ra, sự gia tăng nhanh chóng của viêm gan C, gan nhiễm mỡ và các bệnh gan chuyển hóa đang đặt ra mối lo mới. Những yếu tố này nếu không được kiểm soát sẽ trở thành “ngòi nổ” nguy hiểm, làm số ca ung thư tiếp tục tăng trong những năm tới.
Trong phòng bệnh ung thư gan, nhiều người thường nghĩ tới bầu không khí u sầu, tuyệt vọng. Nhưng giữa những giọt dịch truyền nhỏ đều từng nhịp, nơi thân nhân, bệnh nhân và đội ngũ bác sĩ vẫn ngày đêm níu kéo sự sống, hy vọng chưa bao giờ tắt. Ở đây còn có cả người trong độ tuổi lao động, thậm chí cả trẻ em. Họ cùng nhau đi qua những cơn mệt mỏi, thất vọng, đau đớn, để bám víu vào cơ hội sống còn mong manh.
Người đàn ông nằm im trên giường bệnh, chiếc gối cũ kỹ đặt dưới đầu. Trước mặt anh là màn hình máy theo dõi sự sống, những con số nhảy từng nhịp tim, nhịp thở - như đang đo đếm từng khoảnh khắc mong manh. Trong không gian tĩnh lặng, những tín hiệu ấy thành minh chứng cho nghị lực sống và là niềm hy vọng để anh tiếp tục bước qua bệnh tật.
Về xu hướng mắc bệnh, bác sĩ Giang cho biết số liệu thống kê 10-15 năm trước chưa đầy đủ, khó đánh giá chính xác sự thay đổi. Tuy nhiên, cảm nhận lâm sàng cho thấy bệnh nhân trẻ mắc ung thư gan có xu hướng nhiều hơn. Ở người trẻ, gan khỏe mạnh nên bệnh tiến triển âm thầm, đến khi có triệu chứng thì đã ở giai đoạn muộn. Một số ca chỉ mới ngoài 20 tuổi nhưng được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn tiến triển.
Bác sĩ Giang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nơi hiển thị hình ảnh chụp cắt lớp (CT scan) ổ bụng của bệnh nhân. Nhiều năm làm việc tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Giang không chỉ quen thuộc với những ca bệnh phức tạp mà còn thấu hiểu sâu sắc hành trình gian nan của người bệnh ung thư.
Hàng loạt xét nghiệm dày đặc, những con số phản ánh tình trạng tổn thương gan nặng nề của một bệnh nhân. ThS.BS Đới Ngọc Anh, khoa Viêm Gan, cho biết nhiều trường hợp nhập viện khi men gan đã tăng hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 lần mức bình thường. Không ít người không hề biết mình mang virus viêm gan B do không tầm soát định kỳ. Đây là mối nguy lớn bởi viêm gan nếu để muộn có thể dẫn đến xơ gan, suy gan, thậm chí ung thư gan - căn bệnh với tỷ lệ tử vong hàng đầu hiện nay.
