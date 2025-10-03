Cảnh tượng khác lạ trong phòng bệnh ung thư gan

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, cho biết có khoảng 40 bệnh nhân ung thư gan đang điều trị tại đơn vị. Ông nhấn mạnh: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm viêm gan B cao nhất thế giới. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tới 80% ca ung thư gan. Ngoài ra, sự gia tăng nhanh chóng của viêm gan C, gan nhiễm mỡ và các bệnh gan chuyển hóa đang đặt ra mối lo mới. Những yếu tố này nếu không được kiểm soát sẽ trở thành “ngòi nổ” nguy hiểm, làm số ca ung thư tiếp tục tăng trong những năm tới.