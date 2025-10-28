Cảnh tượng ngập chưa từng thấy ở bệnh viện Đà Nẵng

Mưa lớn không ngớt kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam nhanh chóng biến thành “sông”.

Từ tối ngày 26/10, mưa lớn không ngớt kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam nhanh chóng biến thành “sông”. Nước dâng nhanh, tràn vào các khoa phòng ở tầng 1. Nhiều nơi nước ngập sâu 0,5-0,8 m. Toàn bộ hệ thống điện ở tầng trệt phải ngắt khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Khu vực sân, tầng trệt của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam ngập sâu trong nước. Ảnh: Yến Ny.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Trần Thị Yến Ny, người nhà bệnh nhân ở Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (Đà Nẵng), cho biết tình hình rất khẩn cấp và bất ngờ.

“Nước lên quá nhanh, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, toàn bộ tầng 1 của bệnh viện đã ngập sâu. Tôi chưa bao giờ chứng kiến trận lụt nào lên nhanh như vậy tại bệnh viện. Vừa có một đoàn đến hỗ trợ ít mỳ tôm và cháo gói, chúng tôi cố gắng cầm cự”, chị Ny chia sẻ.

Theo chị Ny, bệnh viện hiện vẫn đang ngập sâu, toàn bộ bệnh nhân cùng đội ngũ y bác sĩ bị cô lập ở tầng 2. Hiện bệnh viện không có điện, nước uống và đồ ăn khiến nhiều bệnh nhân lo lắng.

Nước dâng nhanh, tràn vào các khoa phòng ở tầng 1 khiến toàn bộ bệnh viện lênh đênh trong nước. Ảnh: Yến Ny.

Bệnh viện đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão khẩn cấp. Toàn bộ y bác sĩ, nhân viên ca trực và các nhân viên được huy động thêm đã đội mưa, lội nước để di dời bệnh nhân và các trang thiết bị y tế quan trọng.

Các tỉnh Bắc và Nam Trung Bộ đang trải qua nhiều ngày ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Mưa lớn kéo dài khiến vùng hạ du Thượng Đức, Hà Nha, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc, Hội An… ngập nặng. Mực nước tại nhiều nơi lên 1-2 m, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước.

Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều người dân trở tay không kịp, phải lên mạng xã hội đăng bài cầu cứu. Ở các khu vực ngập sâu, lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương phối hợp cùng nhiều đội cứu hộ tự nguyện hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cập nhật lúc 9h sáng ngày 28/10:

Lũ trên sông Hương (TP Huế) đang dao động ở mức cao;

Lũ trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang có xu hướng xuống;

Lũ trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đang dao động ở mức đỉnh, tương đương đỉnh lũ năm 2007 (5,39 m). Trong 6 giờ tới, mực nước tại trạm này tiếp tục dao động ở mức đỉnh, sau đó xuống chậm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế và TP Đà Nẵng dự báo giảm dần nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3. Riêng lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) sẽ tiếp tục xuống dưới mức báo động 1.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế và TP Đà Nẵng dự kiến duy trì trong vài ngày tới. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi vẫn ở mức cao.