Cảnh tượng trái ngược trong khu nghỉ dưỡng tỷ USD của Triều Tiên

Khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma được quảng bá là "biểu tượng mở cửa" của Triều Tiên, nhưng sau nhiều tháng vận hành, nơi đây gần như trống rỗng, chỉ lác đác vài nhóm khách Nga.

Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma là dự án tâm huyết từ lâu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Kyodo News.

Hàng km cát trắng trải dài bên biển xanh ngọc, phía sau là những khách sạn cao tầng mới xây dựng. Đó là diện mạo của Wonsan-Kalma, dự án trọng điểm do lãnh đạo Kim Jong Un thúc đẩy, kỳ vọng trở thành "Waikiki của Triều Tiên".

Tuy nhiên, thực tế khác xa quảng bá. Khi CNN xem lại hình ảnh từ khu nghỉ dưỡng khai trương hồi tháng 6, chỉ có vài du khách Nga trên bãi biển rộng lớn, còn lại hoàn toàn vắng bóng.

"Chúng tôi là nhóm người nước ngoài duy nhất, tổng cộng 15 người", Darya Zubkova, 34 tuổi, bác sĩ thú y đến từ St. Petersburg (Nga), cho biết.

Đây là nhóm khách quốc tế đầu tiên được phép đến Wonsan sau đại dịch và trong suốt một tuần, họ gần như "bao trọn" khu nghỉ dưỡng trị giá hàng triệu USD.

Du khách Nga chụp ảnh check-in khi đến thăm khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma của Triều Tiên. Ảnh: Darya Zubkova.

Resort chia đôi

Wonsan-Kalma từng nhiều lần được truyền thông nhà nước ca ngợi với những khách sạn màu pastel, đường dạo ven biển và công viên nước hiện đại. Nhưng trên thực tế, khách quốc tế chỉ được phép đi theo nhóm Nga và bị giới hạn ở một khu riêng.

"Chúng tôi ở khu quốc tế, hoàn toàn tách biệt với du khách trong nước. Không được tự do đi lại giữa các khu, trong khi khách nội có thể vào mọi nơi trừ bãi biển", Zubkova kể.

Cô nhớ lại cảnh công viên nước đông nghẹt người địa phương nhưng nhóm khách Nga chỉ được đứng ngoài quan sát.

Dù bị hạn chế, du khách Nga nhận được sự phục vụ tận tình. "Chúng tôi xin máy sấy quần áo, họ mua mang tới. Sau đó xin thêm ghế nằm, họ cũng mua mới đưa vào phòng, dù chúng tôi chỉ ở vài ngày", cô nói.

Ảnh chụp từ trên cao khu du lịch ven biển Wonsan Kalma ở Wonsan, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Trên mạng xã hội, Zubkova đăng video ghi lại cảnh dãy ghế tắm nắng trống trơn, xe bus của resort không có khách, hay đại sảnh ăn uống chuẩn bị tiệc lớn nhưng chỉ phục vụ vài chục người.

"Nhân viên có mặt khắp nơi, từ cứu hộ, phục vụ đến bác sĩ, nhưng dường như chẳng có ai để họ phục vụ ngoài nhóm chúng tôi. Không gian quá rộng, trong khi chúng tôi lại quá ít người" cô chia sẻ.

Trong khi bờ biển Wonsan tìm cách biến mình thành "thiên đường nhiệt đới", thủ đô Bình Nhưỡng lại gây bất ngờ bởi sự du nhập của văn hóa tiêu dùng phương Tây.

Du khách có thể bắt gặp quán cà phê "Mirai Reserve" mô phỏng Starbucks Reserve với ly mocha giá 8 USD , cửa hàng nội thất được sinh viên Trung Quốc gọi vui là "IKEA Triều Tiên", hay showroom điện thoại trông như Apple Store.

Du khách tắm biển tại khu nghỉ dưỡng ven biển Kalma, ngày 20/7: Ảnh: KCNA.

Johan Nylander, du khách Thụy Điển đến Bình Nhưỡng cùng con trai mùa xuân vừa rồi để chạy marathon, kể lại: "Người dân dùng điện thoại di động khắp nơi, thậm chí thanh toán bằng QR code như ở Trung Quốc. Thật siêu thực trong một quốc gia bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế".

Song, mức sống này chỉ dành cho tầng lớp đặc quyền. Những cửa hàng bày bán Gucci, Hermes hay đồ ăn nhanh kiểu McDonald’s chủ yếu phục vụ giới tinh hoa, quan chức và lao động từng làm việc ở nước ngoài.

Du lịch bị kiểm soát chặt

Trước đại dịch, mỗi năm có hàng trăm khách phương Tây đặt tour tới Triều Tiên qua các công ty lữ hành chuyên biệt, dù hành trình luôn bị giám sát nghiêm ngặt. Hiện nay, chính quyền kiểm soát gắt gao hơn.

YouTuber và influencer bị cấm vì những video lan truyền quá nhiều hình ảnh đời sống thường nhật. Khách Trung Quốc và phương Tây chưa được phép quay lại, còn nhóm Nga - dù là nguồn khách duy nhất - vẫn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt.

Các vận động viên tham gia giải Marathon quốc tế Bình Nhưỡng diễn ra ngày 6/4. Ảnh: KCNA.

Đầu năm 2025, Bình Nhưỡng từng mở cửa cho du khách tham gia marathon, nhưng ngay sau đó, hàng loạt video lan truyền đã khiến chính quyền ngừng cấp visa.

Dù nhiều chuyên gia nhận định Triều Tiên nuôi tham vọng lâu dài, thực tế cho thấy Wonsan vẫn chỉ là "sân khấu phô diễn".

"Nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, nhu cầu tiêu dùng quốc tế sẽ bùng nổ. Nhưng hiện tại, Bình Nhưỡng và Wonsan mới chỉ gửi đi thông điệp rằng họ có thể hiện đại, trong khi cánh cửa vẫn đóng kín", Nylander nhận xét.

Khi hoàng hôn buông xuống, những hàng ghế tắm nắng trống trải trên bãi biển Wonsan trở thành hình ảnh đối lập rõ nét: một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới đang chờ những vị khách có thể sẽ chẳng bao giờ đến.