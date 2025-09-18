Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines

Jet Delacruz (Philippines) đi khắp Việt Nam ghi lại cảnh đẹp và khoảnh khắc lao động ấn tượng của người dân. Với anh, chụp ảnh là cách lắng nghe và quan sát nhịp sống tinh tế nhất.

TP.HCM nhìn từ trên cao

Rời quê nhà Philippines, Jet Delacruz sống ở Việt Nam 15 năm và xem đây là ngôi nhà thứ 2. TP.HCM đại diện cho một điểm đến sự sôi động, đó là cách anh cảm nhận về thành phố. Ở một góc đường, cậu bé chừng mười mấy tuổi đang biểu diễn phun lửa, đi vài bước lại thấy chiếc xe chở đầy cá cảnh hay những người hồ hởi đạp xe thể thao qua cầu Ba Son. Thậm chí, có những khoảnh khắc đối lập khó tả, như khi người nhặt ve chai lặng lẽ ngước nhìn tòa Bitexco hoa lệ. Nhiếp ảnh gia này đã hòa mình vào dịp A50, lúc thành phố bừng lên những ký ức về thời kháng chiến với cờ hoa kín đường, gương mặt người dân tỏa ra sự tự hào. Có ngày, giờ tan làm, anh đứng hàng giờ bên đường, chỉ để bắt được cảnh dòng người đông đúc đổ ra, sau lưng là mặt trời cam rực đang lặn xuống. "Tôi đã đi qua những con đường của TP.HCM không biết bao nhiêu lần, nhưng chúng chưa bao giờ giống nhau qua ống kính của tôi. Mỗi góc phố, mỗi người qua đường, mỗi chuyển động đều như một câu chuyện mới đang chờ được ghi lại", Jet Delacruz chia sẻ.

Việt Nam đa màu sắc

Ngoài đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo tại TP.HCM, Jet Delacruz thường đi từ Nam ra Bắc. Anh nhìn nhận nhiếp ảnh không chỉ có kỹ năng thị giác, mà còn là hành trình chạm vào nhịp sống một cách đầy cảm xúc. Vẻ đẹp bình dị nhưng tràn đầy năng lượng của 3 miền Việt Nam khiến anh bị cuốn hút. Với Jet Delacruz, Cao Bằng ấn tượng với cảnh non xanh nước biếc. Hội An (Đà Nẵng) mang vẻ đẹp bất diệt, những con phố như ngưng đọng thời gian. Đến miền Tây, anh choáng ngợp với phiên chợ sáng rực rỡ sắc màu và cảnh người dân kéo những cánh hoa súng màu hồng trắng uyển chuyển trên mặt nước. "Người dân cũng làm sống động cho cảnh quan, từ những người làm hương đến thợ gốm, ngư dân đến người trồng hoa. Mỗi nghệ nhân tôi gặp đều mang trong mình một phần tâm hồn Việt Nam", nhiếp ảnh gia này bày tỏ.