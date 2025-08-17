Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cao Bằng: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 7 bánh heroin

  • Chủ nhật, 17/8/2025 09:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn của tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã lập chiến công xuất sắc khi triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán 7 bánh heroin.

Theo đó, ngày 15/8, tại địa bàn xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Công an xã Xuân Trường và Đồn Biên phòng Xuân Trường (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) phá thành công chuyên án 825C, bắt quả tang đối tượng Dương Văn Cai (SN 1997, trú tại xóm Khau Cà, xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ma tuy anh 1

Dương Văn Cai cùng tang vật vụ án là 7 bánh ma túy heroin, tổng khối lượng hơn 2,2 kg.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 bánh heroin, tổng khối lượng 2.225,93g; 1 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Ma tuy anh 2

Tang vật thu giữ

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, mở rộng đường dây, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

https://vov.vn/phap-luat/cao-bang-bat-qua-tang-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-7-banh-heroin-post1223191.vov

Công Luận/VOV

Ma túy Cao Bằng Cao Bằng Mua bán trái phép Chất cấm bắt quả tang

  • Cao Bằng

    Cao Bằng
    • Diện tích: 6.700,2 km²
    • Dân số: 529.800 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 12 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 206
    • Biển số xe: 11

Đọc tiếp

