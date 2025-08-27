Cặp chiến sĩ gặp nhau ở A50, tỏ tình ở A80: 'Cảm ơn Tổ quốc xe duyên'

Thượng úy Trần Duy Hùng (25 tuổi) và Như Quỳnh quen nhau khi cùng tham gia A50. Sau thời gian tìm hiểu, Duy Hùng đã chính thức tỏ tình với nửa kia sau đêm tổng hợp luyện hôm 24/8.

Màn tỏ tình của Thượng úy Phòng không - Không quân tại A80 Quen nhau từ A50, Thượng úy Trần Duy Hùng đã bất ngờ tỏ tình bạn gái thuộc khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam sau buổi tổng hợp luyện đêm 24/8.

Tối 24/8, sau khi hoàn thành chương trình hợp luyện diễu binh A80 và trở về điểm tập kết tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Thượng úy Trần Duy Hùng hồi hộp nhưng không kìm được niềm hạnh phúc khi sắp thực hiện "kế hoạch bí mật" dành cho cô gái đặc biệt của cuộc đời.

Giữa hàng trăm chiến sĩ, người nhà và người dân đang có mặt tại điểm tập kết, Thượng úy sinh năm 2000 (thuộc khối Phòng không - Không quân) dùng hết can đảm, ôm bó hoa tươi thắm đến trước mặt Nguyễn Thị Như Quỳnh (khối Dân quân các dân tộc Việt Nam) và chính thức tỏ tình.

"Lúc đó tôi cũng rất ngại, nhưng khi tiến đến sát bên, trong mắt tôi chỉ có Quỳnh, thế giới xung quanh dường như chỉ còn hai đứa. Tôi biết mình phải nói hết những tâm tư trong lòng ngay lúc ấy, vì tôi đã chuẩn bị rất kỹ từ tối hôm trước rồi", Duy Hùng chia sẻ với Tri thức - Znews về khoảnh khắc đầy xúc động.

Giữa tiếng hò reo chúc phúc của những đồng đội xung quanh, Như Quỳnh bối rối vì quá bất ngờ. Cô không hề biết rằng Duy Hùng sẽ dành cho cô món quà bí mật này. Cô đón lấy bó hoa và chiếc ôm nhẹ nhàng từ bạn trai trong hạnh phúc nghẹn ngào.

Mối duyên từ A50 và kế hoạch tỏ tình

Thượng úy Hùng kể anh vô tình biết Như Quỳnh qua một clip TikTok vào tháng 3 năm nay, khi cả hai cùng tham gia chương trình diễu binh, diễu hành mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50). Trước buổi hợp luyện, Duy Hùng đã chủ động nhắn tin làm quen, và hôm sau gặp mặt Như Quỳnh ở thao trường Miếu Môn.

Duy Hùng và Như Quỳnh quen nhau từ A50.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về Quỳnh là em ấy có nụ cười rất tươi, tự nhiên mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu và rất đáng yêu", anh tâm sự. Khi đó, Duy Hùng thuộc khối Phòng không - Không quân, còn bạn gái ở khối Nữ Dân quân miền Bắc.

Sau A50, mối duyên của cả hai tiếp tục nảy nở khi cả hai cùng tham gia A80. Cặp đôi bước vào giai đoạn tìm hiểu và ngày càng cảm thấy gắn bó. Duy Hùng nói rằng thời gian tập luyện gian khổ, nhờ có những lời động viên và hỏi thăm của Quỳnh mỗi ngày đã khiến anh bớt đi mệt mỏi và có thêm quyết tâm.

Sau ngày tổng hợp luyện đầu tiên hôm 21/8, Thượng úy 25 tuổi đã lên kế hoạch để chính thức tỏ tình với nửa kia, khi nhận thấy thời gian chờ tập kết lên xe khá dài. Anh chủ động xin phép cán bộ, giáo viên cho chuyển từ tuyến 1 sang đi tuyến 2 (Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền) để cùng điểm tập kết với bạn gái.

"Tôi cũng nhờ mọi người đặt hoa, chọn quà để chỉn chu nhất có thể", anh nói, tiết lộ tối hôm trước đã đứng trước gương và tập đi tập lại những lời muốn bày tỏ. Bó hoa Duy Hùng chọn cũng chứa đầy ý nghĩa, là 11 đóa hoa hồng với hàm ý rằng "em là duy nhất, tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi".

"Lúc đó hay ngay bây giờ, tôi cũng chỉ muốn nói rằng 'Quỳnh ơi, anh yêu em rất nhiều'", anh bày tỏ.

Sau đêm tổng hợp luyện thứ 2, những clip và hình ảnh về Thượng úy khối Phòng không - Không quân tỏ tình nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

"Tôi rất bất ngờ khi câu chuyện của mình viral. Tôi rất vui và xúc động khi thấy những lời chúc phúc từ mọi người", anh bày tỏ.

Thượng úy khối Phòng không - Không quân đã xin đổi tuyến đi để tỏ tình bạn gái.

Cảm ơn Tổ quốc xe duyên

Trong thời gian luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh A80, anh và Như Quỳnh chỉ có một chút thời gian gặp nhau, song đối với anh như vậy cũng đủ hạnh phúc. Như nhiều chiến sĩ tham gia A80, Duy Hùng và Như Quỳnh đều phải tập luyện vất vả, song sự động viên lẫn nhau đã phần nào giúp cả hai vượt qua mọi khó khăn.

"Kỷ niệm đặc biệt nhất của tôi trong hai lần diễu binh chắc là gặp được Quỳnh, được tìm hiểu, làm quen và tỏ tình với Quỳnh. Nhờ có Quỳnh động viên mà những ngày luyện tập mệt mỏi cũng trôi qua nhanh hơn. Cảm ơn Đảng và Nhà nước vì nhờ những sự kiện này mới có thể gặp Quỳnh", anh bày tỏ.

Duy Hùng cho biết anh và bạn gái đều cùng quê Thanh Hóa. Hiện anh công tác tại Trung đoàn Không quân 925, Sư đoàn 372. Anh hy vọng sau sự kiện, có thời gian nghỉ phép, anh và bạn gái có thể bên nhau nhiều hơn.

Cặp đôi cùng động viên nhau vượt qua mọi khó khăn.

Lần thứ 2 tham gia một cuộc diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước, Thượng úy Hùng vẫn còn nguyên những cảm xúc tự hào, vinh dự. Anh nói rằng so với thời tiết trong đợt tập luyện A50, lần này thời tiết đã "ưu ái" hơn cho các cán bộ, chiến sĩ.

"May mắn là thời gian nắng gắt không quá dài, thay vào đó là những cơn mưa mát lành trong các buổi tổng hợp luyện. Dù dự báo thời tiết sẽ mưa, tôi tin và hy vọng đến thời điểm diễu binh sẽ đẹp trời", anh nói.

Tối 27/8, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội. Chương trình tổng duyệt diễn ra vào 6h30 ngày 30/8. Sau đó, Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức vào 6h30 ngày 2/9.