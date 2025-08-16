Cấp cứu 115 TP.HCM mở rộng sang Bình Dương cũ

Hai trạm vệ tinh 115 tại Bình Dương cũ giúp người dân tiếp cận cấp cứu ngoại viện nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi và tăng cơ hội sống.

Một ca làm việc của các nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Hệ thống cấp cứu ngoại viện 115 TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động 2 trạm vệ tinh tại tỉnh Bình Dương cũ, đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết trước thời điểm 1/7, Bình Dương chưa có Trung tâm Cấp cứu 115. Công tác cấp cứu ngoại viện chủ yếu do các cơ sở y tế tại chỗ đảm trách, thiếu sự điều phối thống nhất.

Người dân khi gặp tình huống khẩn cấp thường phải liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất, dẫn đến sự chênh lệch trong tốc độ đáp ứng và chất lượng xử trí.

Từ tháng 7, toàn bộ cuộc gọi đến đầu số 115 tại Bình Dương đã được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM. Tại đây, thông tin được tiếp nhận, tư vấn và điều phối tập trung, giúp hệ thống vận hành đồng bộ, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý.

Theo thống kê từ 1/7 đến 31/7, trung tâm tiếp nhận khoảng 9.000 cuộc gọi, trong đó có 452 trường hợp cấp cứu, tăng hơn 300% so với trung bình trước đó. Các chỉ số quan trọng như số lượt xuất xe, tiếp cận bệnh nhân và chuyển viện đều tăng mạnh, cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình hợp nhất.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhận định việc triển khai đồng bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện ở các địa phương lân cận là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển cấp cứu chuyên nghiệp theo Đề án 912 đến năm 2030.

Bác sĩ Chín nhấn mạnh các trạm vệ tinh cần chuẩn bị tốt về nhân lực, phương tiện và chuẩn hóa chuyên môn, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp quy mô lớn.

Việc ra mắt 2 trạm vệ tinh 115 tại Bình Dương không chỉ mở rộng phạm vi phục vụ mà còn khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc đặt tính mạng người dân lên hàng đầu, mang đến thêm cơ hội sống cho bệnh nhân nguy kịch.