Cặp đôi dùng ChatGPT làm trọng tài khi cãi nhau

Nhiều cặp đôi tìm đến ChatGPT như một “bác sĩ tâm lý” ảo để hóa giải mâu thuẫn, cải thiện giao tiếp và vượt qua đổ vỡ, thay vì bỏ ra hàng trăm USD cho các buổi trị liệu.

Abella Bala và Dom Versaci cho biết việc sử dụng ChatGPT như một công cụ trị liệu đã giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn trong mối quan hệ. Ảnh: John Chapple/New York Post.

Khi gặp bế tắc trong các cuộc tranh luận, Dom Versaci (29 tuổi) và Abella Bala (36 tuổi) tìm đến trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn.

"ChatGPT đã cứu vãn mối quan hệ của chúng tôi", Bala, quản lý influencer tại Los Angeles (bang California, Mỹ), chia sẻ với New York Post.

Bala cho biết AI đã đóng vai trò như một "trọng tài" trong các cuộc tranh luận của họ suốt 6 tháng qua. Thay vì tranh cãi không có hồi kết, cặp đôi thuộc thế hệ Millennials này sử dụng chatbot như một công cụ hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn.

Với chi phí 20 USD /tháng cho gói cao cấp, ChatGPT hỗ trợ cặp đôi hiểu rõ quan điểm của nhau mà không cần đến bên thứ ba hay phát sinh những căng thẳng không đáng có. Điều kiện duy nhất là kết nối wifi và một chút cân nhắc khi sử dụng.

Trong một lần tranh luận căng thẳng, chatbot từng gợi ý họ "mở cửa" mối quan hệ để đón nhận thêm người mới - một đề xuất táo bạo nhanh chóng bị bác bỏ. Không dừng lại ở đó, AI còn khuyến khích Bala trao cho Versaci một "thẻ thông hành", cho phép anh hẹn hò với người khác. Những lời khuyên kỳ quặc này khiến cặp đôi bật cười và quên cả nguyên nhân tranh cãi ban đầu.

"ChatGPT có cách đặc biệt giúp xoa dịu căng thẳng. Rốt cuộc, chẳng ai muốn tranh cãi với một cỗ máy", Bala nói.

Cặp đôi sống tại California (Mỹ) này là một trong nhiều người đã tìm đến AI để hỗ trợ mối quan hệ. Ảnh: John Chapple/New York Post.

Xu hướng 'trị liệu' bằng chatbot

Sự phát triển của AI đang tác động đến nhiều lĩnh vực, từ sức khỏe, giáo dục đến đời sống tình cảm. Tại Mỹ, ngày càng nhiều cặp đôi tìm đến chatbot như một giải pháp thay thế cho các buổi trị liệu tâm lý đắt đỏ.

Tại New York (Mỹ), một buổi trị liệu cá nhân có thể tiêu tốn hơn 400 USD , trong khi chatbot chỉ yêu cầu một khoản phí nhỏ, thậm chí miễn phí. Nhiều cặp đôi chọn cách chia sẻ vấn đề của mình với AI và tham khảo phản hồi từ hệ thống.

Ashley Williams, chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm lý tại New York (Mỹ), cho rằng AI có thể là một công cụ hỗ trợ hữu ích trong các vấn đề tình cảm nhỏ, đặc biệt với những cặp đôi muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp và giải quyết xung đột.

Tuy nhiên, cô cảnh báo rằng AI chưa thể thay thế các chuyên gia tâm lý, những người được đào tạo để giải quyết các vấn đề tâm lý phức tạp và phù hợp với từng cá nhân.

"Hiện chưa có đủ nghiên cứu chứng minh rằng lời khuyên từ ChatGPT thực sự đáng tin cậy", Williams nhấn mạnh.

Cô cũng bày tỏ lo ngại về tính bảo mật của dữ liệu, đặt vấn đề về lượng thông tin cá nhân mà người dùng chia sẻ với AI và nơi những dữ liệu đó được lưu trữ.

Bất chấp lo ngại, phương pháp "trị liệu" này vẫn được đánh giá cao nhờ tính trung lập, khả năng hoạt động 24/7 và chi phí thấp.

Trong một nghiên cứu do Hatch Data và Mental Health thực hiện vào tháng 2/2025 cho thấy nhiều người thậm chí ưu tiên lời khuyên từ ChatGPT hơn so với chuyên gia tư vấn. Những người tham gia khảo sát nhận định phản hồi từ chatbot có xu hướng tích cực hơn so với lời khuyên từ con người.

Susan Albers, chuyên gia tâm lý tại Cleveland Clinic, cũng cho biết AI có thể đóng vai trò hỗ trợ, giúp mọi người cân nhắc kỹ lưỡng hơn về các vấn đề tình cảm trong từng thời điểm.

"Trị liệu bằng chatbot có thể hữu ích trong việc xử lý các vấn đề tình cảm hoặc đối diện với những cuộc trò chuyện khó xử. Chatbot không đưa ra phán xét và có chi phí hợp lý", Albers nhận định.

ChatGPT trở thành chuyên gia tình yêu

Với Versaci và Bala, ChatGPT không chỉ xoa dịu căng thẳng mà còn giúp cặp đôi hiểu rõ hơn về bản thân trong mối quan hệ.

Đây cũng là những yếu tố khiến Versaci và Bala đặc biệt yêu thích. Trong quá trình "tranh luận" cùng AI, Bala thừa nhận cô thường có xu hướng gay gắt và thẳng thắn khi phê bình kỹ năng lái xe của bạn trai.

Các chuyên gia nhận định ChatGPT có thể là công cụ hữu ích giúp các cặp đôi cải thiện mối quan hệ khi xảy ra những mâu thuẫn nhỏ. Ảnh: John Chapple/New York Post.

Versaci cũng thừa nhận đôi khi có xu hướng thao túng cảm xúc, đặc biệt vì anh thường cảm thấy mình không bao giờ sai trong những tranh cãi xoay quanh các vấn đề hàng ngày như phân chia việc nhà.

ChatGPT thường sẽ đảm nhận vai trò hòa giải bằng những lời khuyên mang tính tổng quát nhưng vẫn hữu ích, chẳng hạn: "Abella, có lẽ cô nên mềm mỏng hơn một chút. Và Dom, anh nên tập thừa nhận trách nhiệm của mình trong những tình huống như thế này. Điều quan trọng là tìm được tiếng nói chung!".

Những phản hồi trung lập này mang lại cho cặp đôi cảm giác thoải mái hơn giữa những tranh cãi căng thẳng.

“Trị liệu tâm lý rất tốn kém, đôi khi thứ chúng tôi cần là góc nhìn trung lập từ bên thứ ba để nhận ra ai đang cư xử vô lý. ChatGPT mang đến giải pháp tiết kiệm và không phán xét", Versaci, một nhà khoa học dữ liệu, cho biết.

Grace Mijoo (35 tuổi, sống tại Williamsburg, New York, Mỹ) cũng có chung quan điểm. Cô và bạn trai Eric (40 tuổi) thường xuyên nhờ AI hỗ trợ để có góc nhìn khách quan hơn khi tranh luận về tần suất nhắn tin cho nhau.

"Tôi chia sẻ với ChatGPT về tình huống của chúng tôi, thậm chí cung cấp cả nội dung tin nhắn. Mỗi khi gặp khó khăn, chatbot giúp chúng tôi có cơ hội nhìn nhận lại, suy ngẫm và cùng thảo luận về ý nghĩa thực sự của việc nhắn tin mỗi ngày", Mijoo, cố vấn phát triển bản thân, chia sẻ.

Từ hòa giải tranh cãi đến 'chữa lành' sau chia tay

Catherine Goetze, chuyên gia công nghệ tại Los Angeles, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "CatGPT" và có hơn 360.000 người theo dõi, cũng tin rằng AI đã góp phần giúp cô duy trì mối quan hệ bền vững.

"Hôm đó, tôi và bạn trai tranh cãi nảy lửa chỉ vì một chuyện nhỏ trong bữa tối. Khi về nhà, tôi hỏi ChatGPT, và nó đáp: 'Cô đang rất đói. Cô chưa ăn gì trong một giờ. Có lẽ cô chỉ cáu kỉnh vì đói thôi'", Goetze kể lại.

Câu trả lời hài hước này khiến cô bật cười, giúp cả hai xoa dịu căng thẳng và nhanh chóng làm lành.

Catherine Goetze cho biết chatbot đã chỉ ra rằng cô đang “đói cáu” chứ không thực sự tức giận với bạn trai sau một cuộc tranh cãi nảy lửa trong bữa tối gần đây. Ảnh: Catherine Goetze.

AI thậm chí còn trở thành một trợ thủ đắc lực cho những người độc thân như Grace Clarke. Sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài 2 năm vào tháng 12, cô tìm đến ChatGPT để xin lời khuyên.

"Tôi muốn ChatGPT cho mình một phản hồi thẳng thắn, rõ ràng và không khoan nhượng", Clarke (ở độ tuổi 30), chuyên gia marketing tại West Village (New York, Mỹ), cho biết.

Sau đó, AI đã thẳng thắn chỉ ra những thói quen không lành mạnh và xu hướng kiểm soát trong các mối quan hệ của cô, chẳng hạn như nhắn tin dồn dập hoặc dễ mất bình tĩnh khi tranh luận.

Một bài tập từ chatbot khiến Clarke phải suy ngẫm: "Nếu một năm sau, khi nhìn lại mối tình này, cô muốn người yêu cũ nhớ về mình như thế nào?".

Câu hỏi này giúp cô hướng suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, tập trung vào sự bình tĩnh và trưởng thành thay vì phản ứng tiêu cực.

"Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi cũng mong chờ vào những mối quan hệ sắp tới, dù phải thừa nhận rằng việc nhận lời khuyên từ một cỗ máy có chút lạ lùng", Clarke chia sẻ.