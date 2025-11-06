Thêm nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ học tránh bão số 13

Hàng triệu học sinh ở các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk được cho nghỉ học để tránh bão Kalmaegi (bão số 13).

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để tránh bão Kalmaegi. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 5/11, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi thông báo khoảng 445.000 học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6/11 cho đến khi có thông báo mới, nhằm chủ động phòng, chống cơn bão số 13.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh khẩn trương triển khai công tác ứng phó toàn diện. Các đơn vị cần tập trung kiểm tra, gia cố mái tôn, cửa sổ, cây xanh, phòng học, khu nội trú để tránh thiệt hại; đồng thời di dời, bảo quản tài sản, thiết bị dạy học đến nơi an toàn; sao lưu dữ liệu điện tử.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục sẵn sàng hỗ trợ tiếp nhận người dân vào trường học để tránh, trú bão nếu có yêu cầu.

Tương tự, toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên (hơn 670.000 em) trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ được nghỉ học trong chiều 6/11 để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học của sinh viên, học viên.

Các trường học phải kịp thời thông báo đến cha mẹ học sinh, sắp xếp phân công giáo viên, nhân viên quản lý trẻ mầm non, học sinh trong thời gian nghỉ học.

Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, sở lưu ý phải chủ động thông báo với nhà cung cấp thực phẩm, tránh nấu ăn khi học sinh nghỉ học để hạn chế lãng phí.

Riêng các cơ sở có học sinh nội trú, trong trường hợp học sinh không thể về nhà, thủ trưởng đơn vị phải phân công giáo viên, nhân viên trực, quản lý và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, nhà giáo và người lao động trong thời gian bão ảnh hưởng đến thành phố.

Dự báo về đường đi của bão Kalmaegi.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong các ngày 6 và 7/11 và trong các ngày mưa lũ lớn; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức học bù vào thời gian phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo quy định.

Tại Gia Lai, Sở GD&ĐT chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc 58 xã, phường phía đông tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5/11 đến hết ngày 7/11.

Đối với 77 xã, phường còn lại ở phía tây tỉnh, hiệu trưởng sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học dựa trên diễn biến thực tế của mưa bão.

Trong khi đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng chỉ đạo các trường có kế hoạch, sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có).

Các trường tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tại các xã, phường Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ và một số xã, phường lân cận cho học sinh các cấp, sinh viên nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11.

Các địa phương này thuộc vùng ven biển, đều thuộc tỉnh Phú Yên cũ, ước tính khoảng 190.000 em.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ. Bão di chuyển nhanh hơn và cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo đến 16h ngày 6/11, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.