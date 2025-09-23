Cặp song sinh dính liền lần đầu hé lộ đời sống vợ chồng

Cặp song sinh dính liền Carmen và Lupita Andrade lần đầu chia sẻ về cách họ vượt qua những ranh giới trong cuộc hôn nhân của Carmen với chồng là Daniel McCormack.

Carmen và Lupita Andrade lần đầu chia sẻ về cuộc sống vợ chồng của Carmen.

Carmen và Daniel - gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò Hinge vào năm 2020 - đã lặng lẽ kết hôn vào tháng 10/2024 trên Cầu Lover’s Leap ở New Milford, Connecticut, Mỹ. Từ đó đến nay, cuộc sống của họ luôn thu hút nhiều sự tò mò.

Khi được hỏi làm thế nào cô và Daniel (28 tuổi) xử lý sự thân mật trong khi vẫn tôn trọng ranh giới của Lupita, Carmen nói với People rằng bí quyết là “liên tục trò chuyện”.

“Cuối cùng, nếu chị gái tôi không thoải mái với điều gì đó - dù là chuyện âu yếm hay điều gì khác - chúng tôi sẽ tôn trọng ranh giới đó”, Carmen nhấn mạnh.

Về phần mình, Lupita nói ngắn gọn: “Tôi có tai nghe và điện thoại. Tôi không bận tâm”.

Carmen cũng chia sẻ thêm: “Tôi vốn không phải kiểu người quá tình cảm. Tôi nghĩ xã hội đặt ra kỳ vọng rằng tình yêu phải luôn đầy ắp sự lãng mạn. Nhưng với chúng tôi, đó chủ yếu là những khoảnh khắc đùa giỡn, vui vẻ”.

Dù đôi lúc cảm thấy áy náy vì dành nhiều thời gian riêng cho nhau, Carmen và Daniel vẫn cố gắng tìm sự cân bằng. Họ cũng gặp phải không ít sự tò mò quá mức từ người lạ. “Mọi người ám ảnh với chuyện tình dục. Nhưng thành thật mà nói, đó chẳng phải việc của họ”, Daniel thẳng thắn.

Carmen cũng nói rằng cô không hiểu "vì sao mọi người cứ phải biết về cơ thể tôi thì mới có thể xem chúng tôi như những con người bình thường". Còn Lupita cho biết cô không thích khi bị hỏi liệu có bao giờ có tình cảm với Daniel hay không. “Tôi coi anh ấy như anh trai mình, chỉ vậy thôi”, cô nói.

Carmen và Daniel gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò Hinge vào năm 2020 và đã kết hôn vào tháng 10/2024.

Cặp song sinh 25 tuổi sinh ra ở Mexico, đã sống sót vượt xa dự đoán ban đầu của bác sĩ. Họ có chung một số xương sườn, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ sinh sản, nhưng mỗi người đều có tim, phổi và dạ dày riêng.

Các bác sĩ từng cảnh báo rằng phẫu thuật tách rời có thể dẫn đến biến chứng thần kinh nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Sau cùng, Carmen và Lupita quyết định không mạo hiểm.

Carmen nhớ lại, mối quan hệ với Daniel khởi đầu rất tự nhiên. “Anh ấy chỉ hỏi thăm về chú chó của chúng tôi”. Chính Lupita mới là người khuyến khích Carmen mở lòng. Nhưng khi nhắc đến buổi hẹn đầu tiên, cô lại pha trò: “Thật sự rất nhàm chán. Họ nói chuyện suốt hàng giờ và cả hai đều kiệt sức”.

Carmen bật cười: “Hôm đó trời nóng nực. Tôi chẳng biết phải nói gì với anh ấy nữa”.

Dù đã về chung một nhà, cả Carmen lẫn Daniel đều không có ý định sinh con. “Không bao giờ. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Tôi còn thích ý tưởng thuê một đứa trẻ chơi cùng rồi trả lại cuối ngày hơn”, Daniel nói.

Carmen cũng đồng tình: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành mẹ”.

Carmen và Lupita hiện sở hữu một kênh YouTube chung với hơn 256.000 người đăng ký cùng nhiều tài khoản Instagram riêng, nhưng họ khẳng định điều đó không đủ đảm bảo tài chính.

“Chúng tôi không muốn lợi dụng sự ủng hộ của mọi người. Chúng tôi không nhận quảng cáo từ các nhãn hàng không tin tưởng. Cả hai vẫn phải làm việc 50 giờ mỗi tuần để trang trải cuộc sống”, Carmen nói.

Dù lịch trình dày đặc, hai chị em vẫn dành thời gian cho nghệ thuật, gần đây là vai diễn trong bộ phim A Night at the Park của Brandon Rogers, đóng cùng Paulette Jones.

“Dù bận rộn đến mấy, chúng tôi vẫn thấy vui khi được tham gia những dự án như thế. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời”, Carmen chia sẻ.