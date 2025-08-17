Cặp song sinh dính liền nổi tiếng thế giới đã sinh con?

Cặp song sinh dính liền Abby và Brittany Hensel lần đầu lộ ảnh bên em bé sơ sinh, hơn một năm sau khi tin Abby kết hôn được công khai.

Cặp song sinh Abby và Brittany Hensel và chồng của Abby - Josh Bowling. Ảnh: Joshua Bowling/Facebook.

Theo TMZ, cặp song sinh dính liền bị bắt gặp tại một bãi đỗ xe ở Arden Hills, bang Minnesota, Mỹ, hôm 14/8. Cả hai cùng nhau bế ghế ngồi ôtô có em bé bên trong và đặt vào chiếc Tesla màu đen đang chờ sẵn.

Người đại diện của Abby và Brittany chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận từ People.

Trước đó, vào tháng 3/2024, truyền thông Mỹ đưa tin Abby đã kết hôn với Joshua Bowling, dù thực tế cặp đôi tổ chức lễ cưới từ năm 2021. Thông tin này được xác nhận sau khi kênh Today tiếp cận hồ sơ hôn nhân.

Sau khi tin tức kết hôn lan truyền, Bowling đã đổi ảnh đại diện trên Facebook thành hình chụp cùng vợ Abby và người chị em song sinh dính liền của cô - Brittany. Trong ảnh, cả ba mỉm cười, chụp selfie trong tiết trời se lạnh.

Abby và Brittany Hensel cùng đứa trẻ sơ sinh trong bãi giữ xe ôtô. Ảnh: TMZ.

Trước đó, các ảnh đại diện công khai của Bowling không xuất hiện vợ hoặc Brittany.

Tháng 6/2024, Abby và Brittany đăng tải đoạn video trên TikTok ghi lại khoảnh khắc Abby và Bowling khiêu vũ trong tiệc cưới. Họ cùng lắc lư theo giai điệu bản remix ca khúc Rolling in the Deep của Adele. Trong video, hai chị em vòng tay qua cổ Bowling, trong khi anh đặt tay quanh eo họ.

Cũng trong ngày hôm đó, cặp song sinh chia sẻ thêm một đoạn video khác kèm dòng chú thích: “Chúng tôi biết bạn nghĩ rằng bạn hiểu chúng tôi #sisterhoodgoals #abbyandbrittanyhensel #happy”. Video gồm nhiều khoảnh khắc đời thường của cả hai, được lồng nhạc ca khúc Collide của Justine Skye.

Abby và Brittany là cặp song sinh dính liền dị thể đầu (dicephalic), chung hệ tuần hoàn và toàn bộ cơ quan bên dưới thắt lưng. Abby điều khiển tay và chân bên phải, còn Brittany điều khiển bên trái.

Cặp song sinh nổi tiếng từ khi xuất hiện trên The Oprah Winfrey Show năm 1996 và từng lên bìa tạp chí LIFE. Sau đó, họ tham gia chương trình thực tế Abby & Brittany của kênh TLC, ghi lại hành trình tốt nghiệp Đại học Bethel (Minnesota) và chuyến du lịch vòng quanh châu Âu.