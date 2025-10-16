Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Cặp song sinh ở Quảng Ninh chào đời còn nguyên trong bọc điều

  • Thứ năm, 16/10/2025 19:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa đón chào cặp song sinh nam ra đời còn nguyên trong bọc ối, một hiện tượng rất hiếm gặp trong y khoa.

Cặp song sinh nam ra đời còn nguyên trong bọc ối.

Sản phụ là Nguyễn T.D. (32 tuổi), mang thai IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) 35 tuần 3 ngày. Ca mổ đẻ được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Duy Long cùng ê-kíp bác sĩ, kỹ thuật viên của bệnh viện.

Ngay sau khi chào đời, cả hai bé trai đều được ghép da kề da với mẹ. Sức khỏe của ba mẹ con hiện ổn định.

Theo các bác sĩ, thông thường túi ối sẽ vỡ dưới tác động của cơn co tử cung trong chuyển dạ hoặc khi dao mổ tiếp xúc trong quá trình sinh mổ. Vì vậy, việc trẻ ra đời khi túi ối vẫn còn nguyên vẹn là rất hiếm - chỉ 1 trong 80.000 ca sinh nở.

Trong trường hợp này, cặp song sinh được bao bọc hoàn toàn bởi túi nước ối, một lớp màng mỏng chứa dịch lỏng bảo vệ thai nhi trong suốt quá trình mang thai. Khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ sẽ chủ động làm vỡ túi ối để trẻ hít thở không khí lần đầu tiên.

de boc dieu anh 1

Ngay sau khi chào đời, cả hai bé trai đều được ghép da kề da với mẹ.

Trước đó, ngày 20/9, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cũng đón bé trai nặng 3,4 kg ra đời trong bọc ối nguyên vẹn sau ca mổ chủ động lần hai cho sản phụ Trần Ngọc Hà (thai 38 tuần 5 ngày).

Tương tự, ngày 3/2, ê-kíp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ N.T.H. (26 tuổi, Đô Lương, Nghệ An), đưa bé trai nặng 2,8 kg chào đời an toàn, vẫn nằm trọn trong túi ối.

TS.BS Nguyễn Hữu Trung, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 2), cho biết hiện tượng sinh bọc điều phổ biến ở nhiều loài động vật khi sinh sản tự nhiên, nhưng rất hiếm ở người.

"Trong các ca sinh thường, túi ối sẽ tự vỡ để nước ối bôi trơn đường sinh, giúp em bé ra ngoài dễ dàng hơn. Ở ca sinh mổ, quá trình thao tác dao mổ thường khiến túi ối rách. Tuy nhiên, đôi khi có những trường hợp hy hữu, túi ối vẫn còn nguyên khi bé ra đời", bác sĩ Trung chia sẻ.

Sau khi đưa bé ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ sẽ chủ động tách túi ối để trẻ bắt đầu hô hấp.

Theo quan niệm truyền thống, những đứa trẻ chào đời trong bọc ối nguyên vẹn được xem là "đẻ bọc điều" - biểu tượng của may mắn, phúc khí và tài lộc. Dù chưa có cơ sở khoa học, quan niệm này vẫn được gìn giữ như một nét đẹp văn hóa, thể hiện niềm tin và hy vọng tốt lành dành cho những em bé đặc biệt.

Bài hát lớn lên cùng con

Ký ức của nhà báo Phạm Hồng Tuyến gắn với những bài hát bất hủ do bố bà, nhạc sĩ Phạm Tuyên, sáng tác như Trường cháu là trường Mầm non - bài hát nhạc sĩ Phạm Tuyên viết tặng trường con gái học; Cả tuần đều ngoan cũng là một khúc ca quen thuộc của nhiều thế hệ trẻ em Việt. Ngoài ra, Ở trường cô dạy em thế, rồi Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội, Theo cánh đu bay… cũng đã trở thành ký ức chung của nhiều người Việt Nam.

Triệu chứng tổn thương gan, viêm gan B giai đoạn đầu

Không sốt, không đau, không mệt, nhiều người vẫn nghĩ mình hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ đến khi khám định kỳ, họ mới biết lá gan đã bị tàn phá nặng nề trong trong âm thầm.

11 giờ trước

Bỏ lời khuyên bác sĩ, bệnh nhân rời viện rồi gặp hậu quả nặng nề

Sau vài ngày "đắp lá" chữa zona theo lời mách, một bệnh nhân ở Hà Nội phải nhập viện trong tình trạng co giật, la hét vì đau, vùng đầu loét sâu, chảy mủ.

20:18 14/10/2025

Danh sách các loại dầu ăn giả, gây lo ngại sức khoẻ

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan việc phát hiện hàng loạt sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả đang được lưu hành trên thị trường.

16:44 14/10/2025

Phương Anh

đẻ bọc điều song sinh đẻ còn bọc ối mang thai sinh con

    Đọc tiếp

    Bo Y te thu hoi giay phep 7 loai thuoc hinh anh

    Bộ Y tế thu hồi giấy phép 7 loại thuốc

    4 giờ trước 16:25 16/10/2025

    0

    Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc đang lưu hành tại Việt Nam.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý