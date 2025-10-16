Cặp song sinh ở Quảng Ninh chào đời còn nguyên trong bọc điều

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa đón chào cặp song sinh nam ra đời còn nguyên trong bọc ối, một hiện tượng rất hiếm gặp trong y khoa.

Cặp song sinh nam ra đời còn nguyên trong bọc ối.

Sản phụ là Nguyễn T.D. (32 tuổi), mang thai IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) 35 tuần 3 ngày. Ca mổ đẻ được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Duy Long cùng ê-kíp bác sĩ, kỹ thuật viên của bệnh viện.

Ngay sau khi chào đời, cả hai bé trai đều được ghép da kề da với mẹ. Sức khỏe của ba mẹ con hiện ổn định.

Theo các bác sĩ, thông thường túi ối sẽ vỡ dưới tác động của cơn co tử cung trong chuyển dạ hoặc khi dao mổ tiếp xúc trong quá trình sinh mổ. Vì vậy, việc trẻ ra đời khi túi ối vẫn còn nguyên vẹn là rất hiếm - chỉ 1 trong 80.000 ca sinh nở.

Trong trường hợp này, cặp song sinh được bao bọc hoàn toàn bởi túi nước ối, một lớp màng mỏng chứa dịch lỏng bảo vệ thai nhi trong suốt quá trình mang thai. Khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ sẽ chủ động làm vỡ túi ối để trẻ hít thở không khí lần đầu tiên.

Trước đó, ngày 20/9, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cũng đón bé trai nặng 3,4 kg ra đời trong bọc ối nguyên vẹn sau ca mổ chủ động lần hai cho sản phụ Trần Ngọc Hà (thai 38 tuần 5 ngày).

Tương tự, ngày 3/2, ê-kíp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ N.T.H. (26 tuổi, Đô Lương, Nghệ An), đưa bé trai nặng 2,8 kg chào đời an toàn, vẫn nằm trọn trong túi ối.

TS.BS Nguyễn Hữu Trung, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 2), cho biết hiện tượng sinh bọc điều phổ biến ở nhiều loài động vật khi sinh sản tự nhiên, nhưng rất hiếm ở người.

"Trong các ca sinh thường, túi ối sẽ tự vỡ để nước ối bôi trơn đường sinh, giúp em bé ra ngoài dễ dàng hơn. Ở ca sinh mổ, quá trình thao tác dao mổ thường khiến túi ối rách. Tuy nhiên, đôi khi có những trường hợp hy hữu, túi ối vẫn còn nguyên khi bé ra đời", bác sĩ Trung chia sẻ.

Sau khi đưa bé ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ sẽ chủ động tách túi ối để trẻ bắt đầu hô hấp.

Theo quan niệm truyền thống, những đứa trẻ chào đời trong bọc ối nguyên vẹn được xem là "đẻ bọc điều" - biểu tượng của may mắn, phúc khí và tài lộc. Dù chưa có cơ sở khoa học, quan niệm này vẫn được gìn giữ như một nét đẹp văn hóa, thể hiện niềm tin và hy vọng tốt lành dành cho những em bé đặc biệt.