Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây 'tín dụng đen' sa lưới

Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây "tín dụng đen" trên không gian mạng do cặp vợ chồng ở Hải Phòng cầm đầu, với mức lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm) đối với người vay.

Ngày 26/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây "tín dụng đen" hoạt động trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Qua trinh sát, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với quy mô lớn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thuê nhà trọ làm nơi lưu trú, chuẩn bị phương tiện di chuyển. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại, tài khoản mạng xã hội.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trên mạng, nhóm đối tượng tung nhiều quảng cáo hấp dẫn như: vay không cần thế chấp, không chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ… để lôi kéo người dân. Thực tế, người vay phải chịu lãi suất "cắt cổ" 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm).

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây, gồm: Quyên, Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995), Nguyễn Quốc Huy (SN 1991), Nguyễn Văn Thành (SN 1998), Nguyễn Long Dương (SN 2000) và Trần Văn Thắng (SN 1994, cùng trú TP Hải Phòng).

Tang vật thu giữ gồm, 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe máy, 1 ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; đồng thời phong tỏa tài khoản ngân hàng với số dư trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quyên và Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay, thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng .

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.