Cặp vợ chồng hờ điều hành đường dây mua bán hơn 16 kg ma túy thế nào?

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng gồm Vũ Hoàng Hải (SN 1981); Nghiêm Thị Hường (SN 1986) và Nguyễn Minh Trường (SN 1981, cùng ở tại tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Đây là vụ mua bán ma tuý với số lượng lớn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng. Căn cứ lời khai nhận tội của bị can và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Vũ Hoàng Hải, Nghiêm Thị Hường và Nguyễn Minh Trường phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 9.688,35 g ma túy loại methamphetamine; 3.108,2 g ma túy loại heroine; 2.358,48 g ma túy loại ketamine; 551,96 g ma túy loại MDMA.

Đối tượng và tang vật trong vụ án.

Qua công tác nắm tình hình, vào 20h10 ngày 19/3, tại khu vực trước cửa ga Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội bắt quả tang Trường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ vật chứng là 5,170 g methamphetamine… Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trường tại số 45 dường K2 tổ 3 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thu giữ trong 2 túi xách du lịch có một lượng lớn ma tuý các loại.

Tại cơ quan Công an, Trường khai mang ma túy bán cho Phan Thị Toàn tại khu vực Ga Hà Nội (cửa Trần Quý Cáp).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hường và Trường về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình điều tra mở rộng, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội xác định Vũ Hoàng Hải, bạn trai của Hường là người cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy với nhóm Hường, Trường. Từ thông tin thu thập được, ngày 28/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với Hải; ngày 4/4, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hải về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Căn cứ lời khai của bị can và người liên quan cùng tài liệu điều tra xác định: Hải và Hường chung sống với nhau như vợ chồng, đã có 3 con chung với nhau. Năm 2019, Hải bị TAND quận Nam Từ Liêm xử phạt 42 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra trại ngày 8/11/2021, về chung sống với Hường.

Đầu năm 2024, Hường được bố đẻ cho căn nhà tại số 45 đường K2, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, cả hai đã chuyển về đây sinh sống. Về phần Trường, đối tượng là bạn xã hội của Hải, khoảng tháng 9/2023, do không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định nên Hải và Trường đến ở cùng tại số 45 đường K2, tổ 3, phường Phú Đô cùng tham gia mua bán ma tuý.

Theo sự phân công giữa các đối tượng, Hải là người mua ma túy và tìm khách để bán; Trường là người liên lạc giao ma tuý cho khách; còn Hường là người quản lý tiền mua bán ma túy và chi tiêu qua tài khoản ngân hàng mang tên Ngô Thị Bạo.

Mỗi ngày, Trường đi ship ma túy cho Hải từ ba đến bốn lượt khách, mỗi lượt được Hải trả công từ 300 đến 500 nghìn đồng. Đối với khách mua ma túy lẻ, Hải để Trường bán trực tiếp, tiền gốc bán ma túy, Trường chuyển cho Hường theo chỉ đạo của Hải. Đối với khách mua ma túy số lượng lớn, Hải trực tiếp bán. Giá bán ma túy do Hải chỉ định heroine giá 1,8 triệu đồng/chỉ (tương đương 3,7g); hồng phiến (ngựa) giá 4,5 triệu đồng/đàn (khoảng 200 viên); thuốc lắc (cúc) giá 250 nghìn đồng/1 viên; Ketamine (kem) giá 2,5 triệu đồng/chỉ (tương đương 1,7-1,8 g) và "ma túy đá" (nước) giá từ 600.000 đến 700.000 đồng/g.

Khoảng tháng 1/2024, Hải mang về 2 túi xách bên trong chứa nhiều loại ma túy đã cho Trường xem. Trường không rõ nguồn gốc, số lượng, chủng loại ma túy cụ thể; sau đó, Hải cất giấu hai túi xách chứa ma túy vào phòng ngủ của Hường và Hải. Khoảng 19h ngày 19/3, Toàn liên lạc hỏi mua của Trường 5g "ma túy đá” với giá 3 triệu đồng. Khi nhận được tiền mua ma túy của Toàn, Trường đã chuyển khoản số tiền trên vào ngân hàng của Hường. Sau đó, Trường mang 5g "ma túy đá” đi đến chợ Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội để bán cho Toàn, khi đi đến khu vực Ga Trần Quý Cáp thì Trường bị kiểm tra, bắt giữ.

Về nguồn gốc số ma tuý mua bán, Hường khai khoảng sau Tết Nguyên đán 2024, Hải mang về hai túi xách du lịch chứa nhiều loại ma túy, Hường không biết số lượng ma túy cụ thể, Hường ước tính có giá trị hơn một tỷ đồng. Trong quá trình trao đổi, Hải bảo với Hường ma túy này kém chất lượng chưa phải trả tiền cho người bán, còn Hải mua ma túy ở đâu Hường không biết.

