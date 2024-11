Cặp vợ chồng ở Hải Phòng liên quan đến ma túy

Ngày 25/11, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, trong vụ kiểm tra vũ trường New MDM CLUB, lực lượng chức năng xác định có cặp vợ chồng "nguyên sếp" liên quan đến ma túy.

Như tin đã đưa, vào đêm 21/11, lực lượng Công an, chủ công là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng, đã bất ngờ kiểm tra vũ trường New MDM CLUB tại lô 26D, đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Đây là tụ điểm ăn chơi được đánh giá lớn nhất đất Cảng.

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM CLUB có 143 khách, 80 nhân viên, qua sàng lọc có 26 khách dương tính với chất ma túy. Công an cũng tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Bên trong vũ trường New MDM CLUB tại thời điểm bị kiểm tra.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị tạm giữ có ông Bùi Đức Hiếu (SN 1981, nguyên Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh) và vợ là Phạm Thị Kiều Anh (SN 1987, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hải An, TP Hải Phòng) cùng trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Hiện ông Bùi Đức Hiếu vẫn tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, riêng bà Phạm Thị Kiều Anh đã được về nhà từ ngày 24/11. Được biết cả 2 đã có đơn xin được nghỉ công tác vì “nguyện vọng cá nhân” từ ngày 20/11.