Cặp vợ chồng sinh thường 3 con trùng ngày 5/9

Vợ chồng chị Bảo Ngọc (31 tuổi) hạnh phúc khi liên tiếp chào đón 3 em bé cùng ngày sinh trong 3 năm. Các bé đều chào đời đủ tháng bằng cách sinh thường.

Vợ chồng chị Ngọc, anh Phú có 3 con trùng ngày sinh.

Từng phải trải qua nhiều cuộc tiểu phẫu liên quan đến u buồng trứng, lo lắng về chuyện có con, chị Nguyễn Hồng Bảo Ngọc vỡ òa hạnh phúc khi cùng chồng là anh Nguyễn Phú (cùng 31 tuổi, Đà Nẵng) chào đón bé gái đầu lòng vào ngày 5/9/2020.

Sau đó, lần lượt vào năm 2022 và 2023, vợ chồng chị đón thêm hai "thiên thần nhỏ". Điều trùng hợp không ngờ là cả 3 đứa con đều cùng chào đời vào ngày 5/9. Các bé đều sinh đủ tháng (38-39 tuần), chào đời theo cách sinh thường, không hề dùng đến biện pháp can thiệp nào.

Chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên mạng xã hội, chị Bảo Ngọc khiến dân mạng ngỡ ngàng vì điều đặc biệt. Bài đăng nhanh chóng lan truyền khiến người xem tò mò, thích thú.

"Khi được mạng xã hội biết đến, tôi vừa ngại nhưng cũng thấy rất vui. Vui vì mình có thể làm điều phi thường ít ai làm được", chị Bảo Ngọc nói, tiết lộ thêm tin vui rằng đang mang bầu em bé thứ 4 và dự sinh vào cuối tháng 10 năm nay.

Sự trùng hợp kỳ diệu

Cuối năm 2019, vợ chồng chị Ngọc đính hôn và dự kiến tổ chức hôn lễ vào năm 2020. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến đám cưới nhiều lần phải hoãn lại vì mỗi lần phát thiệp lại có thông tin phong tỏa toàn thành phố.

Từng sợ khó có con, chị Ngọc hạnh phúc khi được thực hiện thiên chức làm mẹ.

Ngày 5/9/2020, chị đi sinh em bé mà vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức. Người mẹ 31 tuổi nói rằng con đến vào lúc mình không ngờ nhất, bởi trước đó đã điều trị bệnh nên rất lo sợ chậm con.

Con gái đầu tiên chào đời được vợ chồng chị đặt tên Nguyễn Ngọc Thư Kỳ. Đến ngày 5/9/2022, gia đình đón bé trai Nguyễn Hoàng Kim Bảo.

Khi con trai được 2 tháng tuổi, chị Ngọc "vỡ kế hoạch" và mang bầu bé thứ 3. Cả gia đình vỡ òa hạnh phúc khi bé gái Nguyễn Ngọc Tầm Thư cũng chào đời đúng ngày sinh nhật của hai anh chị lớn.

Chị cho biết khi có bầu bé thứ 3, ngày dự sinh đúng là 5/9. Đến tối 4/9, khi chị đang đứng bán hàng cho khách thì vỡ ối, vào tới bệnh viện đã là 2h sáng 5/9. "Tôi hay nói vui chắc là bé cũng chạy deadline giúp mẹ để ra cho đúng ngày. Tôi hoàn toàn không áp đặt hay canh, thả để trùng ngày, bởi xác suất làm được điều đó không dễ".

Hai bé đầu cùng ngày sinh, vợ chồng chị Ngọc nghĩ là trùng hợp bình thường. "Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đều là định mệnh. Có lẽ mối liên kết nhân duyên của các bé với ba mẹ quá lớn", người mẹ nói.

Kỷ niệm khiến chị nhớ nhất chính là việc thôi nôi bé này cũng là lúc chị lách cách vào viện sinh bé tiếp theo. Chỉ có năm 2024, chị có thể dự sinh nhật cho các bé và cúng thôi nôi cho bé út.

3 em bé đều đáng yêu, khỏe mạnh là hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng anh Nguyễn Phú.

Hạnh phúc khi làm mẹ

Chị Bảo Ngọc và Nguyễn Phú đã bên nhau 12 năm, là mối tình đầu và hẹn hò từ thời đi học và có 3 năm yêu xa. Hiện tại, vợ chồng chị cùng kinh doanh một quán ăn vặt ở Ngô Gia Tự (Đà Nẵng).

Trong thời gian chị Ngọc phẫu thuật, điều trị u buồng trứng, anh Phú luôn là người đồng hành và chăm sóc. Sự yêu thương, quan tâm của anh giúp chị phần nào giảm bớt sự lo lắng và có thêm động lực để vượt qua bệnh tật.

Trong 3 lần vợ đi sinh, anh Phú đều là người bên cạnh. "Mỗi lần đi sinh là hai vợ chồng đưa nhau đi. Vì tôi sinh các bé sát nhau nên việc chăm sóc con nhỏ cũng phải nhờ hết vào ông bà và người thân trong gia đình", chị Ngọc chia sẻ.

Vợ chồng chị Ngọc cảm thấy may mắn khi có gia đình hỗ trợ để chăm sóc các con.

Chị nói rằng rất may mắn khi được ông bà ngoại hỗ trợ, có các bà vú và người thân phụ chăm các bé, giúp vợ chồng tập trung làm kinh tế để lo cho các bé được đầy đủ hơn.

Nhiều người quen có bày tỏ lo ngại, nghĩ rằng sẽ rất cực khi thấy chị Ngọc sinh quá dày, nhưng người mẹ sắp đón em bé thứ 4 nói rằng "mình thực ra rất nhàn". Chị hạnh phúc khi được thực hiện thiên chức làm mẹ và các con sinh ra đều khỏe mạnh, đáng yêu.

"Khi có bầu bé thứ 2, tôi khóc rất nhiều vì thương bé đầu tiên, sợ con sẽ thiếu thốn tình thương. Nhưng thật may mắn là khi bé ra đời thì chị cả tự nhiên lớn hẳn, biết tự lập và lo cho em. Ba chị em không hề tị nạnh nhau và đặc biệt rất thương yêu, lo lắng cho nhau. Sau này không biết sẽ ra sao nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc", chị Ngọc bày tỏ.