CapitaLand Development hỗ trợ 30.000 USD cho trẻ em khó khăn

Số tiền CapitaLand quyên góp từ chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” là một phần trong cam kết 270.000 USD hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam khó khăn trong 3 năm tới.

CapitaLand Development (CLD) vừa kết thúc chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” mùa 2 tại thủ đô Hà Nội. Hơn 200 triệu bước chân được ghi nhận từ chiến dịch trực tuyến và sự kiện đi bộ ngoài trời.

Chương trình thuộc khuôn khổ chiến dịch thường niên toàn cầu #GivingAsOne do quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation (CHF) khởi xướng. Với tổng số bước chân đã đạt được, CHF quyên góp 30.000 USD (tương đương hơn 700 triệu đồng) tới Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh nhằm hỗ trợ trẻ em đường phố và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một phần trong cam kết 270.000 USD (tương đương hơn 6 tỷ đồng ) của CapitaLand nhằm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên cơ nhỡ, được công bố tại lễ kỷ niệm 30 năm tập đoàn hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Ông Alwin Low - Tổng giám đốc khu vực miền Bắc của CLD (trái) trao gói hỗ trợ 30.000 USD cho ông Đỗ Duy Vị - đồng Giám đốc điều hành của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (phải).

Nối tiếp thành công của sự kiện ở Bình Dương vào tháng 3 năm nay, “Bước chân gắn kết yêu thương” tại Thủ đô Hà Nội nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Sự kiện thu hút hơn 5.000 người tham dự, với tổng cộng 20 triệu bước chân được ghi nhận trong hoạt động đi bộ ngoài trời tại Ocean City. Người tham dự có cơ hội hòa mình vào cung đường 2 km và 5 km, cũng như trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác thú vị bao gồm trò chơi vận động, tiết mục biểu diễn đặc sắc.

Hơn 5.000 người tham dự, với tổng cộng 20 triệu bước chân được ghi nhận trong hoạt động đi bộ ngoài trời.

Sự tham gia nhiệt tình của các gia đình, nhóm bạn và cả thú cưng đã góp phần củng cố thông điệp về lòng nhân ái, sức mạnh cộng đồng mà chương trình hướng đến. Sự kiện đi bộ ngoài trời cũng chính thức khép lại chiến dịch đi bộ trực tuyến kéo dài gần 2 tháng, với tổng cộng hơn 200 triệu bước chân được tích lũy.

Ông Alwin Low, Tổng giám đốc khu vực miền Bắc của CLD (Việt Nam), chia sẻ: “CLD rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ lớn cho ‘Bước chân gắn kết yêu thương’ mùa thứ 2. Chúng tôi vinh hạnh được đồng hành cùng Tổ chức Trẻ em Rồng xanh, cũng như các nhà tài trợ trên hành trình nâng tầm cộng đồng ý nghĩa này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực phát động thêm nhiều chiến dịch vì cộng đồng để kiến tạo nên những giá trị tích cực”.

Mục tiêu của chiến dịch là nêu bật tầm quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ trẻ em được đến trường và giảm tỷ lệ bỏ học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Ông Đỗ Duy Vị, đồng Giám đốc điều hành của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, chia sẻ: “Bên cạnh hoạt động nâng cao thể chất, chiến dịch còn mang đến cơ hội thay đổi tương lai. Mỗi bước chân của chúng ta ngày hôm nay mang theo hy vọng về quyền được học tập, phát triển và xây dựng tương lai tươi sáng bình đẳng. Chúng tôi rất trân trọng khi CapitaLand triển khai hoạt động ý nghĩa và nhân văn như vậy. Sức mạnh của cộng đồng ngày hôm nay đã mở ra cánh cửa mới, giúp các em nhỏ vượt qua khó khăn và tiếp tục theo đuổi giấc mơ học đường. Với những cánh tay nối dài và trái tim chung chí hướng, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai, mà không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Nie chia hào hứng khi tham gia cả 2 mùa của chiến dịch: “Tôi vinh dự khi được tham gia ‘Bước chân gắn kết yêu thương’ mùa thứ 2. Nỗ lực của CapitaLand trong việc kiến tạo những thay đổi ý nghĩa bằng sáng kiến vì cộng đồng thật sự truyền cảm hứng. Mỗi bước chân ngày hôm nay không chỉ gắn kết cộng đồng, mà còn mở ra một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng CapitaLand trong những dự án sắp tới, để cùng nhau, chúng ta mang đến giá trị tích cực cho cộng đồng”.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Nie và cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đồng hành cùng chiến dịch ý nghĩa này.

Chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” ghi nhận sự đồng hành của nhà tài trợ chính The Senique Hanoi - dự án căn hộ mới nhất của CLD (Việt Nam). Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự đóng góp của các đơn vị tài trợ như The Ascott Vietnam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đông Anh, Focus Media Việt Nam, Công ty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng, Công ty TNHH Dunlopillo Việt Nam, California Fitness & Yoga Centers, BeanColi - chi nhánh IC Hà Nội, BreadTalk, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ TLG, Công ty Cổ phần BE Group, Công ty Cổ phần iRace, ActiUp - nền tảng giải pháp toàn diện dành cho sự kiện, Công ty Bảo Minh Gia Định và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vexere.

Ca sĩ Anh Tú mang đến sự kiện bầu không khí sôi động với những ca khúc nổi tiếng.

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 21,3 tỷ SGD tính đến ngày 30/6/2024. CLD sở hữu năng lực phát triển sâu rộng các khối tài sản đa dạng, bao gồm dự án tích hợp, khu bán lẻ, khu tích hợp văn phòng, khu dân cư và nhà ở, khu thương mại, khu công nghiệp, khối hậu cần và trung tâm dữ liệu.

Việt Nam là một trong những thị trường cốt lõi của CLD. Tại đây, tập đoàn xây dựng sự hiện diện rộng rãi trong 30 năm. Danh mục đầu tư của CLD tại Việt Nam bao gồm 1 dự án mô hình Soho - dòng sản phẩm kết hợp hài hòa văn phòng làm việc và chốn nghỉ ngơi, 2 dự án phức hợp, hơn 18.000 căn hộ chất lượng tại 18 dự án nhà ở Hà Nội và TP.HCM. Với chuyên môn vững vàng về quy hoạch tổng thể, quy hoạch đất và phát triển dự án, đơn vị giành nhiều giải thưởng uy tín bao gồm giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và giải thưởng Rồng Vàng.

Vượt trên mục tiêu phát triển dự án bất động sản, CLD mong muốn trở thành lựa chọn hàng đầu về chủ đầu tư của đối tác, khách hàng, góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục kiến tạo nên không gian làm việc, sinh sống và vui chơi chất lượng cho cộng đồng, thông qua các giải pháp bền vững và sáng tạo.

Theo phương châm phát triển của tập đoàn, CLD đặt tính bền vững làm cốt lõi cho các hoạt động kinh doanh. CLD đồng hành cùng tập đoàn thông qua hoạt động đóng góp cho vấn đề môi trường và phúc lợi xã hội của cộng đồng tại các nước có sự hiện diện của tập đoàn, nhằm mang lại giá trị kinh tế lâu dài.