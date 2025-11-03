Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng

Trước đợt mưa lũ đang gây ảnh hưởng lớn tại miền Trung, Carlsberg Việt Nam đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ và phục hồi tại Huế và Đà Nẵng.

Khoản đóng góp được trao trực tiếp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tại 2 thành phố, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng vượt qua mưa lũ

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại miền Trung, khiến đời sống người dân gần như tê liệt. Tại Huế và Đà Nẵng, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, hàng nghìn hộ gia đình phải sơ tán, trong khi các tuyến giao thông và hạ tầng thiết yếu chịu thiệt hại nặng nề.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước lũ trên sông Hương (Huế) và Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đã vượt báo động cấp 3, trong đó sông Thu Bồn đã vượt mức lũ lịch sử năm 1964. Đặc biệt, Bạch Mã (Huế) ghi nhận lượng mưa kỷ lục lên tới 1.739,6 mm trong một ngày - mức cao nhất trong lịch sử Việt Nam và gần bằng lượng mưa lớn nhất một ngày trên thế giới năm 1966.

Mưa lũ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân các tỉnh thành miền Trung.

Trước tình hình khẩn cấp, công ty Carlsberg Việt Nam nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Công ty ủng hộ 1 tỷ đồng cho TP Huế và 500 triệu đồng cho TP Đà Nẵng, nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sinh kế. Toàn bộ số tiền được chuyển trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tại hai địa phương để kịp thời triển khai công tác cứu trợ.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, cùng lãnh đạo địa phương tiếp nhận khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng từ Carlsberg Việt Nam.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ: “Sứ mệnh của chúng tôi không dừng lại ở việc sản xuất, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia chính là kim chỉ nam cho mọi hành động, là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp và bền vững. Khi cộng đồng gặp khó khăn, đồng hành và chung tay hỗ trợ chính là cách chúng tôi thể hiện cam kết ấy một cách chân thành nhất.

Chúng tôi hy vọng khoản đóng góp sẽ mang lại phần nào sự an ủi và động viên cho các gia đình bị ảnh hưởng, cũng như góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong giai đoạn phục hồi. Khi cùng nhau chung sức, chúng ta không chỉ xây lại những ngôi nhà, mà còn khơi dậy niềm hy vọng - đúng với sứ mệnh ‘sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn’”.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, trao tặng khoản hỗ trợ 500 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo chính quyền TP Huế và Đà Nẵng bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời và đầy ý nghĩa của Carlsberg Việt Nam trong giai đoạn đặc biệt khó khăn của địa phương. Đại diện UBND TP Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng hành, sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Đại diện địa phương nhấn mạnh khoản hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp hàng nghìn hộ dân thêm vững tin vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Cam kết bền vững với cộng đồng và trách nhiệm xã hội

Suốt hơn 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg Việt Nam khẳng định công ty không chỉ góp mặt với vai trò một nhà sản xuất bia, mà còn là đối tác đáng tin cậy, luôn đặt trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Cam kết ấy tiếp tục là nguồn cảm hứng để Carlsberg Việt Nam triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng dài hạn, mang đến những giá trị thiết thực và tạo dấu ấn tích cực trên hành trình phát triển cùng người dân.

Chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”, đã bước sang năm thứ 7, vẫn bền bỉ mang nguồn nước sạch đến hàng nghìn hộ gia đình tại các tỉnh miền Trung. Chương trình giúp cải thiện chất lượng sống cho gần 40.000 người dân, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, chương trình “Tết đủ đầy - Tết yêu thương”, được duy trì thường niên từ năm 2014, đã mang sự hỗ trợ, hơi ấm, niềm vui và tinh thần đoàn viên đến hơn 75.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ông Andrew Khan chia sẻ thêm: “Chúng tôi trân trọng niềm tin và sự đồng hành của người tiêu dùng và các cộng đồng mà Carlsberg Việt Nam có cơ hội phục vụ. Trên hành trình phát triển tại Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực đóng góp một cách tích cực và bền vững. Công ty không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết và cùng cộng đồng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn”.