CATL ra mắt công nghệ pin sạc nhanh 10 phút, tuổi thọ 1 triệu km

CATL vừa gây chú ý tại IAA Mobility 2025 khi công bố công nghệ pin LFP mới mang tên Shenxing Pro, được kỳ vọng sẽ trở thành "vũ khí chiến lược" giúp Trung Quốc tăng tốc thâm nhập thị trường xe điện châu Âu.

Với tầm hoạt động hơn 750 km, khả năng sạc siêu nhanh chỉ 10 phút và tuổi thọ có thể kéo dài tới 1 triệu km, dòng pin Shenxing Pro được kỳ vọng sẽ trở thành dòng sản phẩm giúp Trung Quốc tăng tốc chiếm lĩnh thị trường xe điện châu Âu.

Shenxing Pro được kỳ vọng là dòng sản phẩm chiến lược của CATL trong tương lai, khi cuộc chiến xe điện hóa giữa châu Á, châu Âu hay Mỹ ngày một gay gắt.

CATL, vốn đã giữ vị thế thống trị trong ngành pin toàn cầu, cho biết Shenxing Pro được thiết kế để giải quyết đồng thời 3 mối lo lớn nhất của người tiêu dùng xe điện: tầm hoạt động hạn chế, thời gian sạc lâu và tuổi thọ pin ngắn. Tại Munich, hãng khẳng định đây là "giải pháp tối ưu cho pin EV tại châu Âu", trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc ngày càng chiếm thị phần từ Volkswagen và Porsche.

Shenxing Pro được giới thiệu với hai phiên bản khác nhau. Phiên bản đầu tiên mang tên Super Long Life & Long Range Battery có dung lượng 122 kWh, cung cấp tầm hoạt động hơn 750 km theo chuẩn WLTP và có thể sạc từ 10% đến 80% chỉ trong 15 phút. CATL cho biết loại pin này chỉ bị suy hao 9% dung lượng sau 200.000 km và vẫn giữ được 70% sau 1 triệu km, tương đương hơn 10.000 chu kỳ sạc và xả. Đây là con số rất ấn tượng đối với pin LFP, vốn nổi tiếng về độ bền nhưng thường bị hạn chế về mật độ năng lượng.

Shenxing Pro Super Long Life & Long Range có hiệu suất đáng kinh ngạc: sạc nhanh 10-80% trong 15 phút, tầm hoạt động tối đa hơn 750 km và có tuổi thọ hơn 1 triệu km, tương đương 10.000 chu kỳ sạc.

Phiên bản thứ hai là Super-Fast Charging Battery, có dung lượng nhỏ hơn ở mức 110 kWh nhưng bù lại mang đến khả năng sạc siêu tốc. Chỉ trong 10 phút, pin có thể đạt mức sạc 10% đến 80%, bổ sung 478 km theo chuẩn WLTP – tương đương khoảng 230 dặm nếu quy đổi sang chuẩn EPA của Mỹ. Theo ước tính, một lần sạc nhanh như vậy có thể giúp xe đi thêm từ 240 đến 400 km, tùy thuộc vào hiệu suất của xe.

Về mặt công nghệ, CATL cho biết Shenxing Pro áp dụng cấu trúc "Wave Cell", cho phép các cell pin được lắp đặt trực tiếp vào pack thay vì phải qua nhiều lớp module trung gian. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm không gian, tối ưu khối lượng vật liệu hoạt tính, từ đó cải thiện cả hiệu suất lẫn mật độ năng lượng. Dù chưa công bố chi tiết thông số về mật độ, hãng nhấn mạnh đây là sự kết hợp hiếm thấy giữa độ bền, tầm hoạt động xa và khả năng sạc nhanh trong cùng một loại pin.

Cả hai biến thể pin đều tận dụng công nghệ NP 3.0 độc quyền của CATL, vốn được phát triển trong hơn 7 năm về cải tiến an toàn Không lan truyền (No Propagation) của CATL.

Bên cạnh công nghệ mới, CATL còn công bố kế hoạch đầu tư vào châu Âu với tổng vốn 12,9 tỷ USD . Các dự án trải dài từ Hungary, Đức đến Tây Ban Nha, không chỉ dừng ở sản xuất pin mà còn bao gồm cả chuỗi cung ứng vật liệu, tái sản xuất và tái chế. Tham vọng này phản ánh mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái toàn diện tại thị trường chiến lược này, giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài.

Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn là pin Shenxing Pro sẽ xuất hiện trên những mẫu xe nào và hiệu quả thực tế có sát với những con số công bố hay không. Các chuyên gia cho rằng thị trường sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng. Song nhìn từ động thái tại IAA Mobility 2025, có thể thấy rõ ràng Trung Quốc đang đặt quyết tâm rất lớn để khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp xe điện châu Âu, thách thức những thương hiệu lâu đời vốn đã chiếm lĩnh thị trường nhiều thập kỷ.

Không chỉ ra mắt công nghệ mới, CATL còn thể hiện tham vọng chiếm lĩnh thị trường châu Âu khi đầu tư lớn vào các nước Hungary, Đức đến Tây Ban Nha nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào các nhà cung ứng bên ngoài.

Nếu Shenxing Pro chứng minh được những gì CATL công bố, tác động đến ngành ôtô châu Âu sẽ không hề nhỏ. Các hãng xe truyền thống vốn đang chật vật trong quá trình chuyển đổi sang xe điện sẽ chịu thêm áp lực từ đối thủ Trung Quốc, không chỉ về giá mà còn về công nghệ lõi. Với khả năng sạc siêu nhanh, tầm hoạt động dài và độ bền vượt trội, Shenxing Pro có thể thay đổi kỳ vọng của người tiêu dùng châu Âu về chuẩn mực của một chiếc xe điện, buộc Volkswagen, Mercedes-Benz hay BMW phải đẩy nhanh hơn nữa tiến trình nghiên cứu và hợp tác công nghệ để không bị bỏ lại phía sau.