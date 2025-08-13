CATL tạm ngừng khai thác mỏ lithium lớn ở Trung Quốc

Gián đoạn nguồn cung lithium từ Trung Quốc có thể là thách thức cho ngành xe điện nếu Bắc Kinh tiếp tục siết chặt khai thác.

Tập đoàn pin hàng đầu Trung Quốc Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) thông báo đã tạm dừng khai thác một mỏ lithium quy mô lớn ở Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, do giấy phép khai thác hết hạn hôm 9/8. CATL cho biết đang nộp hồ sơ xin gia hạn "càng sớm càng tốt" và sẽ nối lại hoạt động "ngay sau khi được phê duyệt".

CATL vừa thông báo tạm dừng khai thác một mỏ lithium lớn tại Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây do giấy phép hết hạn. Đây có thể xem là động thái mới từ chính phủ Trung Quốc nhằm siết chặt việc khai thác vật liệu này.

Theo dữ liệu của Chính phủ Australia, mỏ lithium tại Nghi Xuân, một trong nhiều mỏ CATL sở hữu, có công suất hơn 46.000 tấn lithium carbonate quy đổi mỗi năm, tương đương khoảng 3% sản lượng toàn cầu dự báo trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên một mỏ lithium ở Nghi Xuân công khai tạm dừng hoạt động, sau khi Bắc Kinh gần đây tăng cường giám sát ngành khai khoáng để xử lý tình trạng dư cung.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định: "Về cơ bản, thông tin này giúp giảm bớt áp lực dư cung – yếu tố vốn đang kìm hãm giá lithium". Ngành khai thác lithium toàn cầu hiện đối mặt với nhu cầu xe điện thấp hơn kỳ vọng và nguồn cung dư thừa. Sau khi lập kỷ lục vào năm 2022, giá lithium – nguyên liệu thiết yếu cho quá trình chuyển dịch năng lượng xanh – đã giảm gần 90%, buộc nhiều nhà sản xuất phải thu hẹp kế hoạch đầu tư.

Theo báo cáo cuối năm 2024, CATL nắm 48% thị phần pin xe điện tại Trung Quốc và 36,8% trên toàn cầu, bao gồm các đối tác lớn như Volkswagen, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Hyundai, Honda...

Động thái đóng cửa mỏ của CATL nhiều khả năng sẽ được xem như phản ánh việc Bắc Kinh ngày càng mạnh tay trấn áp tình trạng "vòng xoáy cạnh tranh tự hủy", hiện tượng mà theo chính quyền Trung Quốc, giá cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với các nguồn tài nguyên như lithium lại phản tác dụng, làm chậm quá trình phát triển thay vì thúc đẩy các doanh nghiệp tiến lên.

Vai trò trung tâm của lithium trên thị trường toàn cầu đã tăng vọt trong vài năm qua nhờ tầm quan trọng của kim loại này đối với xe điện, khả năng lưu trữ điện trên lưới điện, cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại và máy tính xách tay. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu lithium có thể tăng tới 40% vào năm 2040.

Tuy việc đóng cửa mỏ khai thác lithium tại Trung Quốc khiến thị trường chứng khoán tăng nhẹ, điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng kiểm soát nguồn cung của kim loại này.

Việc nguồn cung lithium bị gián đoạn, như trường hợp mỏ Nghi Xuân của CATL, làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng pin xe điện toàn cầu. Với vai trò là nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, bất kỳ sự gián đoạn nào từ CATL cũng có thể nhanh chóng tác động đến các hãng xe điện ở nhiều thị trường, từ Trung Quốc, châu Âu đến Mỹ.

Nếu chính quyền Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh tay tương tự nhằm kiềm chế dư cung hoặc siết quản lý khai thác, nguy cơ đứt gãy nguồn cung nguyên liệu then chốt cho pin sẽ gia tăng, có thể làm chậm tiến trình điện hóa ngành ôtô trong thập kỷ tới.

Bên cạnh vai trò trong nhiều ngành y học, công nghiệp hay quân sự, lithium là chất liệu quan trọng trong quá trình chế tạo pin lithium-ion trên các mẫu xe điện và các thiết bị điện tử khác.

Trong diễn biến mới nhất, mức tăng trưởng doanh số ôtô của Trung Quốc đã chậm lại trong tháng 7/2025, một phần do nhu cầu đối với xe hybrid giảm, khi các nhà quản lý ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới siết chặt cuộc chiến giá cả vốn đã gây tổn hại đến ngành công nghiệp.