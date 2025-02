Cầu Ánh Trăng với vòm nước lạ mắt hút giới trẻ đến check-in

Sự kiện ra mắt vịnh Tình Yêu đánh dấu bước tiến mới trong việc hoàn thiện hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế dành cho cộng đồng tại The Global City. Với tầm nhìn trở thành khu đô thị biểu tượng, trung tâm mới của TP.HCM, Masterise Homes không ngừng phát triển công trình và dịch vụ, tiện ích tại The Global City trong các năm qua. Khu nhạc nước Global Fountain, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, học viện Global Golf, tuyến phố nghệ thuật Art Ave với tổ hợp mua sắm - giải trí - ăn uống… tạo nên không gian đô thị hiện đại, sáng tạo, ứng dụng văn hóa nghệ thuật trong không gian đô thị, mang đến trải nghiệm độc đáo cho cả cư dân lẫn du khách. The Global City - “thành phố sống động” được đánh giá là nơi hội tụ những trải nghiệm hấp dẫn cho mọi người.