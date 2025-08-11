Cậu bé 15 tuổi trở thành triệu phú

Alex Butler (hiện 15 tuổi) đã kiếm được hàng triệu đô la từ một trò chơi thẻ bài do cậu sáng chế vào năm 7 tuổi.

Gia đình Alex Butler ở bang Washington, Mỹ. Ảnh: Fortune.

Alex Butler đến từ Seattle, bang Washington (Mỹ). Năm 2017, khi mới 7 tuổi, trong lúc chơi thẻ bài cùng bố mẹ là bà Leslie Pierson và ông Mark Butler, cậu bé đã nảy ra ý tưởng thiết kế trò chơi thẻ bài Taco vs. Burrito.

Mẹ của Alex là một doanh nhân. Vì vậy, khi con trai đưa ra ý tưởng, bà đã hết lòng ủng hộ. Cả gia đình đã cùng nhau thử nghiệm bản mẫu trò chơi tại một quán cà phê trong khu phố, từ đó, Alex liên tục đưa ra những thay đổi mới cho luật chơi.

Để có chi phí sản xuất ban đầu, bà Leslie Pierson đã gọi vốn thông qua một trang web gây quỹ cộng đồng và thu về 25.000 USD . Bố mẹ Alex đã thành lập một công ty cổ phần, tìm nhà sản xuất và đưa trò chơi lên Amazon với giá 20 USD /bộ.

Ngay lập tức, trò chơi này đã tạo ra một cơn sốt và chưa bao giờ hạ nhiệt. Đến cuối năm 2018, Taco vs. Burrito đã đã đạt khoảng 1,1 triệu đô la doanh thu.

Sau nhiều năm cùng bố mẹ điều hành "đế chế" trò chơi này, Butler quyết định bán lại bản quyền cho PlayMonster. Đây là một công ty trò chơi lớn với nhiều sản phẩm nổi tiếng như Spirograph. Giá trị thương vụ không được tiết lộ, nhưng hiện đã bán được tổng cộng 1,5 triệu bản, chưa kể hai gói mở rộng.

PlayMonster cho biết họ sẽ tiếp tục phát triển trò chơi và một phiên bản đặc biệt dành cho người sưu tập sẽ được ra mắt vào cuối năm nay.

Alex Butler chia sẻ cậu không hề cảm thấy tiếc nuối khi đứa con tinh thần của mình chuyển giao. Với cậu, trò chơi này chưa bao giờ là thứ cậu muốn làm trong suốt quãng đời còn lại.

"Nó không quá quan trọng với tôi. Tôi chỉ muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ nó", cậu nói với The Seattle Times.

Dù trước đó đã có nhiều lời đề nghị mua lại, nhưng gia đình Butler tiết lộ họ chưa cảm thấy phù hợp. Chỉ đến khi trao đổi với PlayMonster, mọi thứ mới thay đổi.

Khi được hỏi về kế hoạch với số tiền này, Alex nói chỉ có một mục tiêu duy nhất, là một chiếc xe Lamborghini.

Cậu bé nói thêm rằng mọi người đừng mong đợi cậu sẽ tạo ra trò chơi nào khác trong tương lai gần. Sở thích hiện tại của cậu là sản xuất âm nhạc, thể thao và trò chơi điện tử.