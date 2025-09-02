Cậu bé Trung Quốc bán trà sữa trong kỳ nghỉ, kiếm chục triệu mỗi tháng

Đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi cuối kỳ, cậu bé 11 tuổi được mẹ cho phép mở quầy bán trà sữa và thu về hàng nghìn nhân dân tệ, tương đương chục triệu đồng mỗi tháng.

Nuomi pha trà sữa điệu nghệ, lại có tư duy kinh doanh. Ảnh: SCMP.

Trong kỳ nghỉ hè, một cậu bé 11 tuổi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý khi kiếm được 4.000 nhân dân tệ (khoảng 550 USD ) mỗi tháng từ việc bán trà sữa ở chợ đêm. Nhiều người nhận xét em có “khiếu kinh doanh” và có thể trở thành "ông trùm kinh doanh tương lai”.

Theo SCMP, cậu bé có biệt danh Nuomi, hiện là học sinh lớp 5. Bà Li, mẹ của Nuomi, cho biết việc cho con bán hàng rong trong kỳ nghỉ hè là phần thưởng sau khi em đạt hạng nhất trong kỳ thi cuối kỳ với điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh và Toán, môn Tiếng Trung cũng đạt 98/100 điểm.

Nuomi vốn yêu thích ẩm thực và có tư duy kinh doanh. Trước khi mở quầy, em đã học cách pha chế trà sữa, khảo sát chợ đêm tại thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) trong hai buổi tối, phân tích vị trí kinh doanh rồi lựa chọn địa điểm bán. Ngoài trà sữa, em còn thường xuyên tự tay chế biến các món ăn phức tạp như sushi, sandwich.

Quầy trà sữa của Nuomi khai trương ngày 17/7, hoạt động hàng ngày từ 18h30 đến 23h.

Trong vai trò “ông chủ nhỏ”, Nuomi tỏ ra tự tin, phục vụ khách thành thạo và còn thuê bà ngoại cùng một bạn học phụ giúp. Công việc bận rộn đến mức có ngày em không kịp ăn tối. Một người bạn cùng lớp của Nuomi cũng được mẹ cho phép đến phụ quầy để tích lũy kinh nghiệm sống.

Nói thêm về việc kinh doanh của con trai, bà Li cho biết doanh thu quầy đạt khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn khoảng 3.000 nhân dân tệ. Ngày đầu, Nuomi chỉ bán được 6 cốc trà sữa. Nhưng sau khi bà Li chia sẻ lên mạng, nhiều người đã tìm đến ủng hộ, giúp cậu bé thêm tự tin.

Dù được khen ngợi, bà Li khẳng định việc bán hàng chỉ là trải nghiệm vui cho con trai trong mùa hè. Từ tháng 9, khi năm học mới bắt đầu, Nuomi sẽ tập trung cho việc học.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành lời khen cho cậu bé 11 tuổi. Một người còn ưu ái gọi em là "ông trùm kinh doanh tương lai, người lại thấy ngưỡng mộ vì Nuomi có một người mẹ cởi mở.

“Tôi từng nói với con trai nếu không học hành tử tế sẽ phải đi bán hàng rong, nhưng cậu bé này thì được phép bán hàng rong khi đạt điểm cao nhất", một người khác bình luận.