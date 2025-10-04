Câu chuyện 'dở khóc dở cười' phía sau con dấu hộ chiếu

Phía sau mỗi tấm visa là nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” của người Việt trên hành trình bước ra thế giới với giấc mơ, nỗ lực và cả may rủi cùng hiện hữu trong con dấu hộ chiếu.

Ngày nay, người Việt có khát khao mạnh mẽ được bước ra thế giới. Từ visa du lịch Nhật Bản để ngắm hoa anh đào, visa Hàn Quốc để hòa mình vào nhịp sống K-pop, visa Trung Quốc cho hành trình khám phá văn hóa, cho đến visa châu Âu để chạm đến những lâu đài cổ kính. Hành trình đi tìm “tấm vé thông hành” ấy chưa bao giờ bớt gian nan.

Thế nhưng, cánh cửa visa không phải lúc nào cũng mở. Hồ sơ tài chính, lịch sử đi lại, lý do chuyến đi... tất cả chỉ là một phần. Nhiều người dù chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn nhiều lần thất bại. Nỗi hồi hộp trước buổi phỏng vấn, sự chờ đợi mòn mỏi và cả cảm giác hụt hẫng khi nhận kết quả “trượt” khiến nhiều người thừa nhận xin visa đôi khi giống như “một cuộc thi may rủi”.

Khi giấc mơ “gãy cánh” ngay từ hồ sơ đầu tiên

Theo đại diện TransViet Travel, với kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực visa, đơn vị từng ghi nhận không ít trường hợp gặp trở ngại khi tự làm hồ sơ. Một khách hàng trẻ đã chia sẻ trải nghiệm cay đắng trong lần đầu xin visa du lịch tự túc, anh tin rằng chỉ cần có tiền và lịch trình là đủ. Thế nhưng, hồ sơ bị từ chối chỉ sau vài ngày, để lại cú sốc lớn.

Visa Hàn Quốc là khởi đầu cho hành trình chạm vào giấc mơ xứ sở kim chi.

Điều đáng nói, lý do không nằm ở khả năng tài chính, mà ở những “hạt sạn” ít ai ngờ tới như nghỉ việc ngay trước thời điểm nộp đơn khiến khó chứng minh ràng buộc quay về, mở sổ tiết kiệm gấp gáp làm phát sinh nghi ngờ về nguồn tiền, lịch trình du lịch sơ sài, thiếu chi tiết. “Nếu có ai nhắc sớm hơn, tôi đã không vấp ngã cay đắng như vậy”, anh thừa nhận.

Visa Schengen là chìa khoá để khám phá 26 quốc gia châu Âu chỉ với một lần đóng dấu.

Theo TransViet, đây không phải trường hợp hiếm, nhiều người thường chủ quan, coi nhẹ khâu chuẩn bị, chỉ tìm hiểu theo cảm tính hoặc nghe lời truyền miệng. Hệ quả là hồ sơ thiếu tính logic và dễ dàng bị đánh trượt.

Những câu chuyện đối lập - nước mắt và nụ cười

Visa có khi là nỗi ám ảnh, nhưng cũng có lúc trở thành món quà bất ngờ. Chị Lê Hiền (Đồng Nai) từng năm lần bước vào phòng phỏng vấn xin visa Mỹ và cũng năm lần ra về trong nước mắt. Mỗi tờ giấy từ chối là một lần hụt hẫng nặng nề, khiến giấc mơ tưởng chừng như khép lại. Thế nhưng, đúng lúc gần như buông xuôi, chị bất ngờ được cấp visa châu Âu dù hộ chiếu vẫn còn trắng tinh. Con dấu nhỏ bé ấy mở ra một hành trình mới, rực rỡ không kém giấc mơ ban đầu.

Khác với chị Hiền cú sốc của anh Tuấn Thành (Hà Nội) đến từ một hồ sơ tưởng chừng hoàn hảo. Tài chính vững vàng, lịch sử du lịch ấn tượng, anh tin chắc sẽ dễ dàng có visa Nhật Bản. Nhưng kết quả lại là một cái lắc đầu không lý do. Lần đầu tiên anh nhận ra visa đôi khi không chỉ là giấy tờ mà còn phụ thuộc vào những yếu tố khó đoán định.

Visa Nhật Bản tuy khó, nhưng đổi lại là cơ hội đặt chân tới xứ sở hoa anh đào mộng mơ.

Trong câu chuyện khác, một cụ ông ngoài 70 tuổi cặm cụi chuẩn bị từng trang giấy cho hồ sơ xin visa Trung Quốc. Ông không tìm kiếm những hành trình xa hoa, mà chỉ mong một lần hành hương về cội nguồn. Với ông, tấm visa nhỏ bé chính là tấm vé cho một ước nguyện cả đời.

Những lát cắt trái ngược ấy, giữa nước mắt và nụ cười, giữa thất bại và bất ngờ, cho thấy visa không chỉ là thủ tục hành chính khô cứng, mà còn là thước đo của kiên trì, của khát khao vươn ra thế giới.

Visa - nhiều hơn một con dấu

Ngày nay, cùng với e-visa và các chính sách nới lỏng thị thực, cánh cửa ra thế giới dường như rộng mở hơn. Song thực tế, sự khắt khe và bất định vẫn luôn hiện diện. Các công ty dịch vụ uy tín như TransViet có thể giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ logic, trình bày đúng chuẩn, giảm thiểu rủi ro. Nhưng yếu tố then chốt vẫn là sự kiên trì, trung thực và tinh thần không bỏ cuộc.

Bởi cuối cùng, visa không chỉ là một con dấu lạnh lùng trên hộ chiếu mà là biểu tượng cho khát vọng khám phá, là tấm gương phản chiếu nỗ lực cá nhân và đôi khi còn hé lộ những góc khuất hành chính ít người biết đến.

Có người bật khóc vì thất bại, có người rạng rỡ khi giấc mơ thành hiện thực. Nhưng tất cả, khi nhìn lại, đều thừa nhận xin visa là một hành trình dở khóc, dở cười và đầy những bài học quý giá.