Cầu cứu MXH khi đánh rơi chìa khóa ôtô ở 'concert quốc gia'

Đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem đêm nhạc ở SVĐ Mỹ Đình, Thành Nam sơ ý làm rơi chìa khóa ôtô và may mắn tìm lại được ngay trong đêm nhờ mạng xã hội.

Thành Nam (trái) mừng rỡ khi nhận lại được chìa khóa ngay trong đêm.

Chiều 10/8, Thành Nam (sinh năm 1992) cùng bạn lái xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội để theo dõi chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim", còn được nhiều người gọi là "concert quốc gia", tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối cùng ngày.

Suốt đêm nhạc, Thành Nam cùng hàng chục nghìn khán giả hòa mình vào không khí hào hùng, cảm xúc của các tiết mục nghệ thuật. Đến khoảng 22h30, khi concert kết thúc, anh cùng bạn đi bộ về khách sạn cách sân vận động khoảng 800 m.

"Lúc này mà bị mất chìa khóa xe thì buồn cười nhỉ", Nam nói đùa với bạn. Không ngờ chỉ ít giây sau, khi kiểm tra túi quần, anh hoảng hốt khi lời nói đùa của mình trở thành sự thật. Chìa khóa chiếc ôtô của Nam đã biến mất.

"Bình thường tôi hay treo chìa khóa xe ở cạp quần, nhưng hôm qua vui quá, liên tục đứng lên ngồi xuống cổ vũ các tiết mục nên thấy vướng víu, tôi tháo ra nhét vào túi quần. Có thể lúc vận động mạnh đã đánh rơi", Thành Nam kể với Tri Thức - Znews.

Tất cả quần áo, đồ đạc đều để trên xe, người lại ướt sũng sau trận mưa tối, hai người bạn càng thêm rốt ruột, chán nản.

Chàng trai Thanh Hóa nhờ nhân viên khách sạn lấy xe máy chở anh quay lại sân vận động. Dù tìm khắp khu vực khán đài B2 đã ngồi hay hỏi han một số người xung quanh, anh đều không nhận được kết quả.

Thành Nam có một đêm nhạc đáng nhớ ở Hà Nội tối 10/8.

"Lúc đó tôi chán quá, muốn khóc ngay tại chỗ. Tôi nghĩ đến phương án phải nhờ người nhà gửi chìa dự phòng từ quê ra, nhưng cũng phải hôm sau mới nhận được", anh nói.

Thành Nam quyết định đăng bài tìm đồ trên một hội nhóm Facebook có 1,5 triệu thành viên với hy vọng mong manh, dù biết như "mò kim đáy biển".

Sau ít phút, có nhiều tài khoản liên hệ Nam cho biết nhặt được chìa khóa, song đều không phải chiếc anh đang tìm kiếm. Thêm khoảng 10 phút, một tin nhắn mới được gửi đến: "Đây phải không anh?", kèm theo ảnh chụp đúng chìa khóa xe Nam.

Mừng rỡ, anh nhanh chóng xác nhận với chủ nhân tài khoản, anh Ngọc Anh. Chỉ sau khoảng 20 phút, món đồ thất lạc đã được về với chủ nhân ngay tại sân vận động.

"Tôi rất cảm kích, biết ơn anh ấy rất nhiều khi cất công quay lại đưa đồ cho tôi như vậy. Chúng tôi nhân dịp này đã kết bạn, tôi mời anh nếu có dịp đến Thanh Hóa hãy ghé nhà tôi chơi", anh bày tỏ.

Thành Nam chia sẻ thêm anh vốn không phải người hay đến dự các sự kiện âm nhạc, concert. Tuy nhiên với nội dung ý nghĩa của chương trình tối 10/8, anh quyết tâm nhờ em gái tìm vé và lái xe ra thủ đô tham dự.

"Tôi đã trải qua một đêm đủ cung bậc cảm xúc từ vui mừng, xúc động đến lo lắng, vỡ oà. Thật là một đêm đáng nhớ", anh nói.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 11/8, anh Ngọc Anh, người giữ và đem trả chìa khóa xe cho Thành Nam, cho biết đây là việc không có gì to tát, cũng là điều anh nên làm khi là thành viên ban tổ chức chương trình. Anh làm việc tại công ty là một trong những đơn vị tham gia tổ chức đêm nhạc.

Sau khi sự kiện kết thúc, một nhân viên của Ngọc Anh nhặt được chìa khóa và giao lại cho anh, chờ người liên hệ nhận lại. "Khi tôi đang trên đường về thì đọc được bài đăng của bạn Thành Nam nên nhanh chóng nhắn tin, rồi trở lại đưa cho bạn ấy. Thật may là hai bên đã sớm thấy nhau", anh kể.