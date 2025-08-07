Cầu du lịch nổi tiếng ở Tân Cương đứt cáp, 5 người thiệt mạng

Tai nạn nghiêm trọng tại khu du lịch Tân Cương khiến 5 người chết, làm dấy lên lo ngại về an toàn tại các điểm tham quan đông khách.

Cận cảnh vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương Sự cố khiến mặt cầu nghiêng mạnh, một số du khách không kịp phản ứng đã bị rơi xuống. Hiện trường vụ việc nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Khoảng 18h ngày 6/8 (giờ địa phương), một dây cáp của cầu treo trong Khu thắng cảnh Xiata, huyện Triệu Tô, tỉnh Ili, Tân Cương, Trung Quốc bất ngờ bị đứt. Sự cố khiến mặt cầu nghiêng mạnh, một số du khách không kịp phản ứng đã bị rơi xuống. Hậu quả, 5 người tử vong tại chỗ và trên đường cấp cứu, 24 người khác bị thương ở nhiều mức độ, theo The Paper.

Ngay trong đêm, Ủy ban An toàn Lao động của Quốc vụ viện Trung Quốc phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch cùng Tổng cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia thành lập tổ công tác liên ngành, khẩn trương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu chữa người bị nạn, xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Khu thắng cảnh Xiata được biết đến là một trong "mười điểm khám phá hàng đầu Trung Quốc", tập trung quanh Đường Cổ Xiata - tuyến nối liền hai vùng bắc nam của dãy Thiên Sơn.

Cây cầu xảy ra sự cố vốn nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ khung cảnh ngoạn mục và cảm giác mạnh khi băng qua. Theo một du khách có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra sự cố, khu vực khá đông người và không có cảnh báo cụ thể nào về giới hạn lượng khách.

Một du khách đã nắm được sợi dây ở bờ bên kia và không bị rơi xuống sông. Ảnh: Jimu News.

Đây không phải lần đầu tiên cây cầu treo này gặp sự cố. Trước đó, ngày 19/6/2024, dây cáp chính của cầu cũng từng đứt khiến mặt cầu nghiêng, nhiều du khách hoảng loạn. Khi đó, ban quản lý cam kết tăng cường kiểm tra định kỳ và bảo trì thường xuyên. Tuy nhiên, vụ tai nạn mới nhất với hậu quả nghiêm trọng hơn cho thấy những biện pháp ấy chưa được thực thi hiệu quả, hoặc thậm chí bị bỏ qua.

Thảm kịch tại Xiata xảy ra trong bối cảnh du lịch Tân Cương bùng nổ dịp hè. Trước đó không lâu, một blogger từng than phiền trên mạng xã hội rằng nơi đây thường xuyên quá tải, khách phải chờ đợi đến 1,5 tiếng để lên xe buýt nội khu, thậm chí cả hoạt động cưỡi ngựa cũng phải xếp hàng dài. Điều này cho thấy sức ép ngày càng lớn đối với các điểm du lịch xa xôi vốn chưa có đủ hạ tầng tương xứng.

Tai nạn lần này là lời cảnh tỉnh rõ ràng khi lượng du khách tăng mạnh, việc chỉ tập trung vào quảng bá và doanh thu mà xem nhẹ công tác an toàn sẽ phải trả giá đắt.