Câu được cá trê khổng lồ dài 2,7 m sau 50 phút 'đấu tay đôi'

  • Thứ tư, 13/8/2025 16:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người đàn ông ở Cộng hòa Séc bắt được con cá trê khổng lồ dài tới 2,7 m sau gần một giờ vật lộn với "quái vật" này.

Jakub Vagner (43 tuổi) câu được con cá trê khổng lồ tại hồ chứa Vranov, phía nam Prague, Cộng hòa Séc vào đầu tháng 8. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, anh đã thả nó trở lại hồ. Trong ảnh, người dẫn chương trình truyền hình kiêm ngư dân đứng dưới vùng nước nông, tay giữ phần đầu to lớn của con cá ngay cạnh mặt mình, theo Daily Mail.

Vagner kể anh lần đầu nhìn thấy con cá trê vào lúc sáng sớm, khi đang đi ngang qua một vách đá nhô ra mặt nước. Anh đã quăng cần câu tự chế về phía nó và chờ đợi.

"10 phút trôi qua, không có gì xảy ra. Bất ngờ, nó quay lại và lao thẳng vào bẫy của tôi", anh kể lại.

cau ca khong lo anh 1cau ca khong lo anh 2

Jakub Vagner có đam mê câu cá khổng lồ, nhưng không bao giờ sát hại chúng.

Theo lời Vagner, trận chiến sau đó là "cuộc đấu khó khăn nhất mà tôi từng có với cá trê ở Cộng hòa Séc". Anh cho biết mình gần như không thể giữ nổi cần câu và phải gọi một người bạn đến giúp, trước khi kéo được con cá vào bờ.

"Sau gần 50 phút, nó nằm cạnh thuyền tôi, thở hổn hển. Tôi thì run lên, kiệt sức hoàn toàn", anh nói.

Con cá có chiều dài 2,68 m. Vagner nói: "Nó không chỉ dài mà còn cao và to khủng khiếp… một con cá đẹp, gần như hoàn hảo và có tiềm năng phát triển lớn hơn nữa".

Vagner chia sẻ câu cá lớn không chỉ là niềm đam mê của anh, mà còn là tinh thần, sự cống hiến và quyết tâm. Anh chưa bao giờ sát hại những con vật mình bắt được, hy vọng chúng tiếp tục lớn lên.

Lam Nhi

Ảnh: @jakubvagner_official/Instagram

câu cá khổng lồ câu cá ngư dân bắt cá

