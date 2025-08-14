Câu thoại 7 từ của Lê Hoàng Hiệp ở Sao nhập ngũ gây sốt

Phần hướng dẫn của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp dành cho diễn viên Bình An và Huỳnh Anh trong chương trình "Sao nhập ngũ" khiến khán giả thích thú.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn Bình An ở Sao nhập ngũ Trong tập mới của Sao nhập ngũ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp làm mẫu, hướng dẫn Bình An, Huỳnh Anh động tác đi đều.

Trong tập 2 chương trình Sao nhập ngũ, phát sóng tối 13/8, sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, khiến khán giả phấn khích và vui mừng.

Trong tập này, diễn viên Bình An và Huỳnh Anh theo dõi và tập luyện cùng Lữ đoàn Tác chiến điện tử đang tập luyện diễu binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Hai diễn viên sau đó được Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn động tác điều lệnh quân ngũ và nghi thức rước cờ. Lúc hai nhân vật của chương trình lúng túng, nam thượng úy đã quan sát và hướng dẫn: "Bước lên cái vạch này luôn anh".

Đoạn cắt phần hướng dẫn chỉ ít phút đã tạo cơn sốt trên mạng xã hội TikTok. Câu nói ngắn gọn của Hoàng Hiệp cũng bất ngờ hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Diễn viên Bình An chia sẻ hình ảnh chụp cùng Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Ảnh: Bình An/Facebook.

"Anh ấy không làm chúng ta thất vọng khi thoại được 7 từ", "Ai bảo anh ấy nói thêm được không, 7 từ không đủ", "Thôi, anh ấy hướng nội, nói được mấy chữ đó là tốt lắm rồi", dân mạng hài hước bày tỏ.

Sau khi tập 2 phát sóng, đoạn clip ngắn giới thiệu ghi lại khoảnh khắc Lê Hoàng Hiệp nói một câu khiến Huỳnh Anh bật cười lớn trong tập 3 càng thu hút sự tò mò.

Từ khi chưa phát sóng, hình ảnh của Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong chương trình đã tạo hiệu ứng bùng nổ mạng xã hội. Vai trò và thời lượng góp mặt của anh trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Lê Hoàng Hiệp (sinh năm 1996) trở thành cái tên gây sốt trong đợt diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM vào tháng 4.

Anh thuộc khối sĩ quan đại diện "5 cánh quân" trong lễ diễu binh, diễu hành. Khoảnh khắc nam chiến sĩ bước xuống xe, với thần thái được ví như các nam thần điện ảnh khiến anh trở thành gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội.

Lê Hoàng Hiệp cao 1,82 m, nặng 75 kg, đang công tác tại Sư đoàn 9. Dù bỗng chốc nổi tiếng nhờ một khoảnh khắc ngẫu nhiên, ngoài đời, nam chiến sĩ lại là người khá kín tiếng. Anh gần như không chia sẻ hình ảnh cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù vậy, sự yêu mến đối với anh không hề giảm sau sự kiện diễu binh A50. Trên Facebook, trang fanpage dành cho những người yêu mến anh đã đạt hơn 10.000 thành viên với lượng bài đăng lên đều đặn.