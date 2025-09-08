Cầu thủ Việt kiều tiết lộ lý do giải nghệ ở tuổi 28

Sau 21 năm gắn bó với bóng đá, Martin Lo quyết định giải nghệ vì không còn tìm thấy đam mê, đồng thời muốn mở ra hướng đi mới để hỗ trợ thế hệ cầu thủ trẻ.

Martin Lo giải nghệ sau 21 năm gắn bó với trái bóng.

Tối 7/9, trên Facebook cá nhân với hơn 31.000 người theo dõi, tiền vệ Việt kiều Martin Lo chia sẻ lý do chia tay sân cỏ ở tuổi 28. Anh cho biết mình không còn tìm thấy đam mê với bóng đá như thuở ban đầu sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

Theo Martin Lo, bóng đá khi còn là niên thiếu mang lại niềm vui thuần túy, nhưng khi bước vào con đường chuyên nghiệp, mọi thứ dần trở thành công việc với nhiều ràng buộc.

Việc phải tuân theo triết lý huấn luyện, yêu cầu chiến thuật khiến anh cảm thấy bị gò bó, mất đi sự hứng khởi. Anh không muốn biến thành một cầu thủ chỉ biết than phiền và tiếp tục đá bóng chỉ vì tiền.

"Mình không muốn biến thành con người suốt ngày nói xấu công việc, nhất là với vợ mình. Mình nghĩ những gì mình làm phải có ý nghĩa, có động lực. Nếu không thích nữa thì thôi, phải nghỉ để tìm công việc khác mà mình có thể đam mê và làm lâu dài", anh tâm sự.

Martin Lo không còn tìm thấy niềm đam mê với trái bóng.

Thay vào đó, Martin Lo mong muốn tìm con đường mới để có thể đam mê và cống hiến lâu dài, trong đó có việc hỗ trợ thế hệ trẻ ra nước ngoài thi đấu, trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp.

Anh cũng bày tỏ góc nhìn về thực trạng bóng đá Việt Nam, cho rằng phải mất ít nhất 10 năm nữa mới đạt đến tính chuyên nghiệp như mong đợi, trong khi quãng đời cầu thủ của anh không đủ dài để chờ đợi.

"Trong 5 năm tới, mọi thứ vẫn khó thay đổi. Thế nên mình chọn dừng lại để xây dựng cho thế hệ sau có trải nghiệm tốt hơn", nam cầu thủ chia sẻ.

Trước đó, ngày 2/8, Martin Lo đã đăng tải thông báo giải nghệ sau 21 năm chơi bóng.

Martin Lo (sinh năm 1997) từ Australia trở về Việt Nam năm 2019. Anh được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 và ghi bàn vào lưới U23 Myanmar trong một trận giao hữu, song không có tên ở danh sách cuối cùng.

Năm 2020-2024, Martin thi đấu cho Hải Phòng, ra sân hơn 70 trận tại V.League và AFC Cup, trước khi trở lại PVF-CAND mùa giải 2024-2025, tiếp tục để lại dấu ấn với những bàn thắng và các pha đá phạt cố định.