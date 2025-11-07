Cây phượng đẹp nhất hồ Xuân Hương, Đà Lạt bật gốc do bão số 13

Trận mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng bão Kalmaegi đã quật ngã cây phượng đẹp nhất ven hồ Xuân Hương. Đây là góc check-in ăn khách khi Đà Lạt vào mùa phượng tím.

Sáng 7/11, cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý nhiều cây xanh bị ngã đổ. Trong số đó có cây phượng tím đẹp nhất bên hồ Xuân Hương.

Tối qua (6/11), TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh do ảnh hưởng bão Kalmaegi (hay bão số 13) khiến cây phượng tím nằm trên đường Trần Quốc Toản, khu vực giao giữa đường Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng bật gốc, ngã rạp xuống đất.

Cây phượng tím bật gốc vào tối ngày 6/11 và được xử lý vào sáng ngày 7/11. Ảnh: Trương Ngọc Thụy, Hiền An.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết cây phượng này đã bị hư hại phần gốc trước đó. Trước bão đã được tỉa gọn cành nhưng vẫn ngã đổ. Phần thân phượng đổ về hướng bờ hồ, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Thông tin cây phượng tím không còn khiến người dân lẫn du khách tiếc nuối. Bởi trong hơn 10 năm qua, đây là góc check-in quen thuộc mỗi khi Đà Lạt vào mùa hoa phượng tím, đặc biệt là tháng 3-4.

Nhiều du khách từng check-in tại cây phượng tím. Ảnh: Trương Ngọc Thủy, Như Thảo.

Phượng tím được kỹ sư nông học Lương Văn Sáu mang từ Pháp về trồng tại Đà Lạt vào năm 1962. Ba cây phượng nhân giống thành công đầu tiên nằm ở phường phường Xuân Hương - Đà Lạt, lần lượt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, vườn hoa Bích Câu và phía trước nhà hàng Thủy Tạ.

Tuy nhiên, cây phượng tím ở trước nhà hàng Thủy Tạ đã bị một cơn giông lớn quật ngã, gãy đôi vào ngày 30/4/2019 và đã chết. Chính quyền TP Đà Lạt (cũ) lúc đó đã trồng thay thế bằng một cây phượng tím khác. Cây phượng vừa bật gốc có hình dáng đẹp, ngả ra lòng hồ và phần tán xum xuê.