CEO hãng ôtô, công nghệ nào nhận lương cao nhất thế giới năm qua?

  • Thứ ba, 2/9/2025 06:30 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Điều bất ngờ là Elon Musk, CEO của Tesla lại không xuất hiện trong bảng xếp hạng nhà lãnh đạo thương hiệu có lương cao nhất năm.

Theo Motor1, tờ Automotive News đã khảo sát 61 doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ ôtô, dịch vụ di động và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nhằm tìm ra đâu là CEO được hưởng quyền lợi cao nhất hiện tại. Tổng thu nhập của lãnh đạo các công ty này bao gồm lương cơ bản, thưởng, kế hoạch khuyến khích, cổ phiếu, lương hưu và các khoản hoãn chi trả.

Không có gì bất ngờ, sự bùng nổ của AI giúp Jensen Huang, CEO Nvidia, tiếp tục giữ vị trí số một với 197,6 triệu USD trong năm 2024, dù giảm so với mức 288 triệu USD của 2023.

Xếp thứ hai là Dara Khosrowshahi, CEO Uber, thu gần 115 triệu USD nhờ quyền chọn cổ phiếu. Craig Arnold, lãnh đạo Eaton Corporation, cán mốc gần 60 triệu USD trước khi nghỉ hưu đầu năm nay.

Elon Musk anh 1

Jim Farley, CEO của Ford nằm trong top 8 CEO có mức lương cao nhất năm 2024. Ảnh: Motor1.

Mary Barra, CEO General Motors, đứng thứ bảy với 29,8 triệu USD, trở thành nữ lãnh đạo được trả lương cao nhất ngành ôtô.

Ngay sau đó là Jim Farley, CEO Ford, với 27,6 triệu USD. Cả hai đều có mức thu nhập tăng so với 2023.

Cựu CEO Stellantis, Carlos Tavares, nhận 23,9 triệu USD trước khi rời ghế. Trong khi đó, thu nhập của RJ Scaringe, CEO Rivian, ghi nhận mức lương tăng mạnh từ 1,3 triệu USD năm 2023 lên gần 14 triệu USD, phản ánh tín hiệu tích cực của hãng xe điện này.

Trong khi đó, Elon Musk, CEO Tesla, không nhận khoản nào trong 2024 do tranh chấp xoay quanh gói lương 56 tỷ USD. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi khi ông vừa được trao 96 triệu cổ phiếu Tesla, trị giá khoảng 29 tỷ USD.

Đan Thanh

