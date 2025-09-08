CEO học code từ năm 7 tuổi, vừa học đại học vừa điều hành doanh nghiệp

Dù mới 18 tuổi, Zach Yadegari đã trở thành CEO của một công ty. Hiện, nam sinh vừa theo đuổi việc học vừa vận hành công ty của mình.

Zach Yadegari vừa học đại học vừa điều hành doanh nghiệp. Ảnh: CNBC.

Giống như hàng triệu thanh niên đồng trang lứa tại Mỹ, Zach Yadegari (18 tuổi) đã dành mùa hè để chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Tuy nhiên, khác với nhiều tân sinh viên khác, Yadegari thừa nhận khó có thể gắn bó lâu dài với con đường học thuật. Anh cho biết sau đại học, mục tiêu của mình là tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khởi nghiệp.

Khi còn là học sinh, Zach Yadegari đã từng lập một trang web mang tên Totally Science, giúp học sinh chơi game trực tuyến qua Wi-Fi trường học mà không bị chặn. Tháng 2/2024, anh bán lại trang web này cho công ty game Freeze Nova với giá khoảng 100.000 USD .

Tiếp nối thành công đó, tháng 5/2024, Yadegari cho ra mắt Cal AI - ứng dụng di động theo dõi calo, và hiện giữ vai trò đồng sáng lập kiêm CEO. Ứng dụng nhanh chóng gặt hái thành công, giúp công ty của anh có 30 nhân viên và mang về khoảng 1,4 triệu USD lợi nhuận gộp mỗi tháng, trong đó thu nhập hoạt động ròng đạt gần 274.000 USD , theo CNBC.

Học lập trình năm 7 tuổi

Chia sẻ với CNBC, Yadegari cho biết từ năm 7 tuổi, do đam mê trò chơi điện tử như Minecraft, anh được mẹ gửi đến trại hè học lập trình. Sau đó, anh bắt đầu “nghiện xem YouTube” để học viết phần mềm, đồng thời nhắn tin cho các lập trình viên và nhà sáng tạo nội dung để xin lời khuyên.

Sau Totally Science, Yadegari hướng đến việc tạo một ứng dụng di động viral “vì ai cũng có điện thoại”, nhưng liên tục thất bại. Cuối cùng, anh tập trung giải quyết vấn đề cá nhân là tập gym “để gây ấn tượng với bạn nữ”, nhưng lại thấy phiền với các ứng dụng theo dõi calo yêu cầu nhập thủ công.

Ý tưởng làm ứng dụng của Yadegari bắt nguồn từ việc tập gym. Ảnh: CNBC.

Khi đó, nam sinh bàn với Henry Langmack - người bạn quen từ trại hè lập trình, cùng hai người bạn khác quen trên mạng xã hội X là Blake Anderson (24 tuổi) và Jake Castillo (30 tuổi). Cả nhóm quyết định phát triển mô hình AI có thể phân tích ảnh món ăn và “làm tất cả thay người dùng:.

Yadegari và Langmack phụ trách viết code và cả nhóm bỏ ra 2.000 USD chạy quảng cáo thử nghiệm. Phản hồi tích cực giúp Yadegari và Anderson tự bỏ vốn duy trì hoạt động trong 6 tháng, chờ dòng tiền từ các cửa hàng ứng dụng.

Tháng đầu tiên, Cal AI của Yadegari đạt doanh thu hơn 28.000 USD , sang tháng tiếp theo tăng lên 115.000 USD . Nhóm sáng lập bắt đầu tuyển dụng, trực tiếp phỏng vấn ứng viên tại một “hacker house” ở San Francisco hồi tháng 7/2024.

Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Yadegari vẫn dành 40 giờ/tuần để viết code, phát triển tính năng mới cùng đội ngũ, đồng thời hoàn thành việc học tại trường Trung học Roslyn. Đáng chú ý là nam sinh vẫn có thể duy trì GPA 4.0 và được bố mẹ ủng hộ việc khởi nghiệp.

“Bố mẹ tôi rất vui với mọi thành công của Cal AI, đặc biệt là mẹ tôi, bà còn trực tiếp sử dụng ứng dụng. Họ rất tự hào về tôi", CEO 18 tuổi chia sẻ.

Vừa làm sếp vừa làm sinh viên

Dù là ứng dụng di động, Cal AI vẫn phải tiêu tốn mức chi phí khổng lồ, gần tương đương doanh thu.

Riêng quảng cáo và marketing, ứng dụng này đã ngốn khoảng 770.000 USD /tháng. Thêm vào đó là lương nhân viên, chi phí phần mềm, pháp lý và kế toán. Các nhà đồng sáng lập cũng chia cổ tức từ lợi nhuận, trong đó, Yadegari được nhận khoảng 100.000 USD .

Yadegari đặt mục tiêu đưa Cal AI trở thành ứng dụng theo dõi calo lớn nhất. Tính đến tháng 7, ứng dụng đã ghi nhận 8,3 triệu lượt tải. Để đạt tham vọng này, công ty dự kiến tăng cường tuyển dụng, đẩy mạnh hoạt động marketing và ra mắt thêm nhiều tính năng mới.

Lần đầu tiên giữ vai trò CEO của một công ty có đội ngũ nhân sự trưởng thành, Yadegari ý thức rõ trách nhiệm nặng nề trên vai. Dù vậy, nam sinh chỉ dự định điều hành Cal AI trong khoảng hai năm tới. Sau đó, anh muốn bán lại hoặc chuyển giao quyền lãnh đạo để khởi nghiệp một công ty mới, vẫn gắn liền với trí tuệ nhân tạo.

“Tôi chưa chắc chắn về lĩnh vực tiếp theo, nhưng hy vọng có thể dành phần lớn cuộc đời để theo đuổi nó”, CEO 18 tuổi chia sẻ.