CEO Rimac nghi ngờ thông số siêu xe điện YangWang U9

Nhà sáng lập hãng hypercar thuần điện Rimac đặt dấu hỏi về công suất đầu ra gần 3.000 mã lực trên Yang Wang U9 Track Edition.

Nguồn tin gần đây từ Trung Quốc tiết lộ siêu xe YangWang U9 Track Edition sẽ có thể đạt công suất đầu ra đến 2.977 mã lực, tức nhỉnh hơn 870 mã lực so với Rimac Nevera R.

Tuy nhiên theo Carscoops, CEO Mate Rimac của hãng hypercar thuần điện Croatia vừa đặt ra những nghi ngờ, cho rằng thông số của U9 Track Edition có thể đã bị “quảng cáo sai” hoặc “hiểu sai”.

Trong một bình luận trên nhóm Facebook có tên Apex Automotor, Mate Rimac cho rằng hầu hết xe điện Trung Quốc sử dụng cell pin LFP.

“Tôi khá ngờ vực rằng không có bất kỳ xe nào trong số này có thể đạt đến tốc độ xả 20+C, vốn cần thiết để sản sinh công suất hơn 2 MW hay xấp xỉ 2.700 mã lực”, CEO của Rimac đặt vấn đề.

Người đứng đầu hãng siêu xe thuần điện Rimac cho biết thêm Nevera R được trang bị công nghệ cell pin hiệu suất mới nhất và tốt nhất, tuy nhiên vẫn bị giới hạn công suất ở mức khoảng 1,5 MW, tương đương chính xác 2.107 mã lực.

Vị này giải thích dù pin có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn, các motor điện và bộ biến tần đã chạm giới hạn. Theo nhận định của Mate Rimac, hệ thống có thể vẫn đạt được 2 MW trong vài giây, nhưng cần phải nâng cấp thêm các thành phần khác của hệ truyền động.

Về lốp xe, Mate Rimac cho biết mẫu xe điện mới nhất Nevera R đã vượt quá giới hạn bám đường của những loại lốp hiệu suất cao nhất trên thị trường khi chạm ngưỡng 160 km/h. Nếu YangWang U9 Track Edition nhỉnh hơn gần 1.000 mã lực, Mate Rimac cho rằng mẫu hypercar thuần điện của Trung Quốc cũng khó lòng đạt đến công suất tối đa cho đến khi chạy nhanh hơn 241 km/h.

“Công suất cực đại chỉ là một con số, quan trọng hơn là cách phân bổ và duy trì mức công suất này”, Mate Rimac kết luận.

Theo tài liệu do Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cung cấp, YangWang U9 Track Edition được trang bị 4 motor điện, mỗi động cơ tạo ra công suất 744 mã lực, tổng cộng khoảng 2.977 mã lực. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận cho thấy cả 4 motor điện này có thể cùng lúc hoạt động ở công suất cực đại ở điều kiện thực tế.