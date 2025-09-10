CEO thương hiệu ôtô địa hình Trung Quốc bất ngờ biến mất

Ngay khi đợt thanh tra chống tham nhũng nội bộ bắt đầu, CEO của hãng xe địa hình này bất ngờ "bốc hơi".

Sự biến mất hơn 2 tháng của Chang Yao, CEO thương hiệu Tank thuộc Great Wall Motor, đang khiến giới ôtô xôn xao. Cùng thời điểm, theo Red Star Capital Bureau, Mạng lưới Thông báo của Tòa án Nhân dân đã đăng tải thông tin cho biết BYD đã đệ đơn kiện dân sự CEO này liên quan đến tranh chấp vi phạm trực tuyến.

Thông báo từ tòa cho thấy ông Chang đã mất liên lạc từ tháng 7, tài khoản mạng xã hội ngừng hoạt động từ ngày 24/6. Do không thể tiếp cận, Tòa án Internet Bắc Kinh đã áp dụng biện pháp tống đạt bằng thông báo công khai.

Sau 30 ngày, thông báo sẽ được coi là có hiệu lực. Các bên có 15 ngày để nộp bản tự bảo vệ, phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày thứ ba sau khi hết thời hạn này, trừ khi trùng kỳ nghỉ lễ.

Sự biến mất của ông Chang trùng với đợt thanh tra chống tham nhũng nội bộ tại Great Wall Motor, song chưa rõ ông còn giữ chức CEO Tank hay không. Đến thời điểm công bố, cả BYD lẫn Great Wall Motor đều chưa phản hồi về vụ việc.

Hồ sơ công khai cho thấy ông Chang tốt nghiệp Đại học York năm 2005, gia nhập Great Wall Motor năm 2022 với vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách vận hành người dùng, được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thương hiệu Tank vào tháng 4/2024 và trở thành CEO vào tháng 5/2025. Tank, tách thành thương hiệu độc lập từ năm 2021, chuyên sản xuất xe địa hình với các mẫu hiện có gồm Tank 300, Tank 400, Tank 500 và Tank 700.

Theo dữ liệu sản xuất và bán hàng, Tank tiêu thụ 143.700 xe trong 8 tháng đầu năm 2025 tại đất nước tỷ dân, giảm 4,88% so với cùng kỳ 2024. Công ty chưa cho biết có thay đổi nhân sự lãnh đạo hay không sau sự vắng mặt kéo dài của ông Chang.