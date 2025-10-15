CEO Tống Đông Khuê lên tiếng khi phải trả hôn thê cũ 44 tỷ đồng

CEO công ty truyền thông ở TP.HCM chia sẻ ẩn ý trên Threads, cho rằng mọi chuyện đã đi quá xa và bản thân không sai, không vi phạm pháp luật.

Tống Đông Khuê và Đoàn Thảo Nhi từng tổ chức lễ đính hôn. Ảnh: Tống Đông Khuê.

Chiều 15/10, Tống Đông Khuê (tên thường gọi là Will, 26 tuổi) cập nhật trạng thái trên mạng xã hội Threads sau khi thua kiện bạn gái cũ. Anh tỏ ra không phục quyết định của tòa án.

"Có những chuyện đi quá xa, xa đến mức không còn muốn nghĩ đến. Chỉ muốn nói rằng nếu có sai thì tôi đã phải trả giá với pháp luật từ rất lâu rồi, thử nghĩ xem", Tống Đông Khuê viết, đính kèm bài viết là hình ảnh người đàn ông ngồi trên tàu, mắt nhìn về phía cửa sổ.

Trong khi đó, Facebook và Instagram của Tống Đông Khuê vẫn ở chế độ riêng tư. Gần nhất, anh đăng story đi chạy bộ cùng bạn bè trên story Instagram.

Bài viết trải lòng của Tống Đông Khuê chiều 15/10.

Sáng cùng ngày, Tòa án Nhân dân TP.HCM công bố bản án phúc thẩm về vụ kiện đòi tài sản của Tống Đông Khuê và người yêu cũ - Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi). Cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Tống Đông Khuê và chấp nhận yêu cầu của Đoàn Thảo Nhi, buộc Tông Đông Khuê trả cho cô số tiền hơn 43,9 tỷ đồng . Theo Hội đồng xét xử, Tống Đông Khuê cho rằng số tiền người yêu cũ chuyển là để "phục vụ mục đích sống chung" của cả hai, song lại không đưa ra được bằng chứng chứng minh điều này.

Tống Đông Khuê (sinh năm 1999) là quý tử của đạo diễn Tống Thành Vinh. Anh là CEO của một công ty truyền thông, được cho là sở hữu khối tài sản giá trị, nhiều xe sang như Audi A4, Mercedes CLA 45 AMG, BMW M3 E93, BMW 428i Grand Coupe...

Tống Đông Khuê giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Matt Liu nhờ chung sở thích tốc độ và cuộc sống thượng lưu. Anh cũng được chú ý khi từng tham gia show hẹn hò Người ấy là ai.

Tháng 11/2021, Tống Đông Khuê đính hôn cùng Đoàn Thảo Nhi. Buổi lễ gây sốt lúc đó bởi dàn siêu xe của nhà trai. Năm 2023, cả hai hủy theo dõi MXH cho thấy sự rạn nứt. Tháng 5, Đoàn Thảo Nhi kệ đơn kiện Tống Đông Khuê, yêu cầu hoàn trả số tiền đã chuyển khoản trong quá trình yêu nhau.