CEO Trung Quốc tặng iPhone 17 Pro Max cho toàn bộ nhân viên

Chỉ mới vài ngày sau khi iPhone 17 được Apple ra mắt, toàn bộ nhân viên của một công ty ở Trung Quốc đã có trên tay chiếc điện thoại mới nhất này.

Nhân viên Mediastorm Fyjdreaming đã nhận được một chiếc iPhone 17 Pro Max miễn phí từ sếp của mình. Ảnh: Xiaohongshu/Fyjdreaming.

Theo bài đăng trên mạng xã hội Xiaohongshu hôm 10/9 của người dùng Fyjdreaming - đồng thời là nhân viên công ty Mediastorm, vị CEO của công ty đã tặng cho tất cả nhân viên một chiếc iPhone 17 Pro Max hoàn toàn mới, Asia One đưa tin.

Trong chia sẻ, Fyjdreaming cho biết cô đang tham dự sự kiện ra mắt của Apple tại California và tham quan Nhà hát Steve Jobs thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ sếp mình, ông Tim Pan: “iPhone 17 đã ra mắt. Như thường lệ, tất cả mọi người sẽ được tặng iPhone 17 Pro Max (có thể chọn màu tùy thích), bất kể là thực tập sinh hay mới gia nhập công ty. Chỉ cần đang làm việc ở Mediastorm vào lúc này, bạn sẽ nhận được máy”.

Mediastorm là công ty truyền thông của Trung Quốc chuyên làm vlog và đánh giá sản phẩm, hiện có hơn 12 triệu người theo dõi chỉ riêng trên nền tảng Bilibili.

iPhone 17 Pro Max đang có giá khởi điểm 1.899 USD cho bản tiêu chuẩn. Ông Pan cũng cho biết toàn bộ thuế phát sinh từ quà tặng sẽ do công ty chi trả.

“Tim đúng là sếp tuyệt vời nhất thế giới”, Fyjdreaming viết, kèm chia sẻ cô đang phân vân giữa phiên bản màu trắng và màu cam.

Việc tặng quà xa xỉ này đã trở thành truyền thống hàng năm tại Mediastorm.

Năm ngoái, ông Pan từng tặng cho khoảng 100 nhân viên iPhone 16 Pro và Apple Watch Series 10, theo Nextshark. Tất cả, bao gồm cả thực tập sinh và nhân viên mới, đều được nhận quà, và công ty cũng chịu toàn bộ chi phí thuế.

Tương tự, trong các năm 2022 và 2023, Mediastorm cũng có những đợt tặng quà sản phẩm Apple cho nhân viên.