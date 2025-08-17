Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CEO Xiaomi khuyên khách mua xe Tesla

  • Chủ nhật, 17/8/2025 06:29 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Trước lượng đơn đặt hàng khổng lồ, CEO của Xiaomi gợi ý khách hàng có thể mua các mẫu xe cùng phân khúc, kể cả Model Y.

Chưa đầy 18 giờ sau khi ra mắt, Xiaomi đã nhận hơn 240.000 đơn đặt hàng cho mẫu xe điện YU7, vượt xa khả năng cung ứng và buộc hãng phải thông báo thời gian chờ trung bình lên tới 56-59 tuần.

Trước sự phàn nàn ngày càng nhiều, nhà sáng lập kiêm CEO Lei Jun bất ngờ khuyên những khách cần xe gấp nên cân nhắc các mẫu xe điện khác, thậm chí cả Tesla Model Y, đối thủ trực tiếp của YU7.

Ra mắt vào tháng 6, YU7 là đối thủ “nặng ký” của Model Y tại thị trường Trung Quốc.

“Nếu bạn cần mua xe ngay, các mẫu xe năng lượng mới sản xuất tại Trung Quốc cũng rất tốt. Hoặc Model Y là một chiếc xe tuyệt vời, và Tesla vừa công bố nhiều ưu đãi hôm qua, bạn có thể cân nhắc", ông Lei Jun viết trên trang cá nhân Weibo.

Hiện xe điện Xiaomi chỉ bán tại Trung Quốc nhưng đang chuẩn bị mở rộng ra toàn cầu, nhắm thẳng vào Tesla và các hãng lớn khác. Sức hút của YU7 đến từ thiết kế bắt mắt, cấu hình ấn tượng và giá bán cạnh tranh.

Bản tiêu chuẩn Standard (35.300 USD) sử dụng kiến trúc 800 V, sạc 80% chỉ trong 13 phút, phạm vi di chuyển 835 km và động cơ 315 mã lực. Bản Pro (39.000 USD) có hai động cơ cho tổng công suất 489 mã lực. Bản cao cấp nhất Max (46.000 USD) trang bị pin NMC 101,7 kWh và công suất 681 mã lực.

Đan Thanh

