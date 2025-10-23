Cha cử nhân, mẹ thạc sĩ gây phẫn nộ vì nuôi con như nuôi động vật

Cặp vợ chồng ở Trung Quốc gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội vì để con trai 3 tuổi khỏa thân, hành động như động vật.

Bé trai 3 tuổi khỏa thân, cả người lấm bẩn và di chuyển bằng hai tay, hai chân. Ảnh: SCMP.

Mới đây, dân mạng Trung Quốc lan truyền clip một bé trai Trung Quốc khỏa thân, di chuyển bằng hai tay và hai chân ngay tại khu vực dịch vụ trên đường cao tốc tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Nhiều người bàng hoàng khi thấy cảnh cậu bé này hành động như động vật, em cúi xuống, dùng miệng nhặt thức ăn dưới đất, ngửi rồi mới ăn, theo SCMP.

Đáng chú ý hơn, cha mẹ cậu bé đều ở gần đó, đang di chuyển bằng xe nhà lưu động (RV) cùng một đứa con khoảng một tuổi và một con chó. Cha mẹ và đứa nhỏ đều mặc quần áo. Người cha còn đang đỡ cho đứa bé tập đi bằng cách giữ dưới nách.

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng bày tỏ phẫn nộ trước cách nuôi dạy kỳ lạ của cha mẹ, đồng thời yêu cầu chính quyền vào cuộc để bảo vệ đứa trẻ.

Theo China Newsweek, cha của cậu bé khoảng 30 tuổi, là người địa phương, có bằng đại học còn mẹ khoảng 40 tuổi, có hộ khẩu ở Bắc Kinh và bằng thạc sĩ.

Chính quyền huyện Nanjian (tỉnh Vân Nam), nơi gia đình sinh sống, thông tin rằng nhân viên xã hội và cảnh sát đã nhiều lần đến thăm nhưng đều bị từ chối tiếp xúc. Gia đình này, gồm cha mẹ và ông bà, khẳng định họ đang áp dụng “phương pháp nuôi dạy tự nhiên” cho cậu con trai 3 tuổi.

Cặp vợ chồng có 2 con, người con út (một tuổi) vẫn được mặc quần áo và dạy tập đi bình thường. Ảnh: SCMP.

Chính quyền cho biết gia đình này không gặp khó khăn tài chính. Họ sở hữu một ngôi nhà ở nông thôn nhưng lại chọn sống trong túp lều và chiếc xe lưu động.

Một người dân địa phương kể rằng bà đã nhìn thấy cậu bé này từ năm 2023. Khi đó, em thường xuyên khỏa thân, cả người lấm bẩn ngay cả trong mùa đông. Em còn thè lưỡi và phát ra tiếng kêu lạ giống chó. Dù người dân từng báo cảnh sát, lối sống của cậu bé vẫn không thay đổi.

Một số người dân và tình nguyện viên cũng từng mang thức ăn đến cho gia đình, nhưng cha mẹ em từ chối nhận, nói rằng họ không cần giúp đỡ.

Trên mạng xã hội, nhiều tin đồn lan truyền rằng cha mẹ đang kiếm tiền từ việc đăng video của con lên “web đen”. Chính quyền phủ nhận cáo buộc này, song cho biết sẽ kiểm tra tài khoản ngân hàng của gia đình để xác minh có nguồn thu nhập bất thường hay không.

Đến ngày 20/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin cha mẹ đã đồng ý mặc quần áo cho con và dạy em đi bằng hai chân, đồng thời dự định đăng ký hộ khẩu cho cậu bé tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, dư luận vẫn yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục giám sát để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, chính quyền có thể kiến nghị tòa án tước quyền giám hộ của cha mẹ nếu họ gây hại cho con cái. Luật này có hiệu lực từ năm 1987, nhưng chỉ được áp dụng rộng rãi kể từ năm 2015 khi các hướng dẫn chi tiết về việc tước quyền giám hộ được ban hành.