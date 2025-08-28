Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí

Một người cha ở Trung Quốc dẫn hai con đi bộ trong 31 ngày. Hành trình 800 km của gia đình nhanh chóng gây chú ý và được khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hai con của ông Wu tự mang balo nặng 5 kg để thực hiện hành trình. Ảnh: SCMP.

Một người đàn ông ở miền Nam Trung Quốc nhận nhiều chú ý và lời khen trên mạng xã hội khi đưa con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi đi bộ quãng đường 800 km để rèn luyện ý chí và thể lực.

Theo Jimu News, người cha họ Wu cùng hai con khởi hành từ Thâm Quyến vào ngày 17/7 và kết thúc hành trình sau 31 ngày, đến Trường Sa (Hồ Nam) vào rạng sáng 17/8.

“Tôi không ngờ các con có thể đi đến cuối cùng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào về con mình", ông Wu chia sẻ.

Chia sẻ thêm về hành trình 31 ngày cùng con, người cha cho biết vì bận điều hành trường dạy lái xe tại Thâm Quyến, ông ít có thời gian dành cho gia đình. Hai năm trước, ông từng lên kế hoạch đưa con đi bộ về quê nhưng gác lại vì các con còn nhỏ.

“Tôi muốn rèn luyện tinh thần của chúng qua trải nghiệm này. Các con thường dễ bỏ cuộc và né tránh thử thách, tôi mong con học được tính kiên trì và thói quen hoàn thành những nhiệm vụ đã bắt đầu”, ông nói.

Trong hành trình, ông Wu mang theo balo nặng 10 kg, trong khi hai con đeo túi 5 kg. Ba cha con duy trì quãng đường tối thiểu 23 km mỗi ngày. Người cha liên tục động viên, khích lệ để con vượt qua mệt mỏi và cảm nhận được niềm tự hào sau mỗi chặng đường. Kết quả, hai đứa trẻ hoàn thành tốt, không bị phồng rộp chân, nhưng chính ông lại gặp phải tình trạng này.

Ngoài việc rèn luyện thể lực, ông Wu còn đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày để dạy con cách quản lý tiền bạc. Nếu chi vượt, các em phải lấy tiền tiêu vặt của mình bù vào.

Vào khoảng 1h30 ngày 17/8, ba cha con về đến ga tàu cao tốc Trường Sa Nam, nơi vợ là bà Wang đã chờ sẵn. Người vợ, người mẹ thừa nhận ban đầu không đồng ý với kế hoạch vì lo ngại nắng nóng và nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận.

“Tôi nghĩ chuyến đi đã thay đổi các con. Con gái không còn cầu kỳ như trước, còn con trai độc lập hơn. Tôi hy vọng hành trình này sẽ giúp ích cho sự phát triển của chúng”, bà nói.

Câu chuyện về gia đình ông Wu nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được nhiều lời khen ngợi về cách giáo dục con bằng trải nghiệm thực tế. Người cha cũng nhận được lời khen về trách nhiệm và cách giáo dục con.

“Một người cha tuyệt vời. Thành công trong việc nuôi dạy con còn quý giá hơn thành công trong kiếm tiền", một người bình luận.