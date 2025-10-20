Cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh đập bé gái 9 tuổi ở Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra xác định Nam đã dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào người, búa đinh đập vào đầu cháu L., gây thương tích. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sáng 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan điều tra, ngày 19/10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc cháu H.T.N.L. (SN 2015, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam có hành vi bạo hành, đánh đập gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai. Theo cơ quan công an, sau khi test nhanh ma túy cho kết quả âm tính.

Cơ quan điều tra xác định chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê Sơn La) có con riêng là cháu H.T.N.L. Năm 2022, chị Bình tái hôn với Nguyễn Văn Nam, cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm).

Vào khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Trên người cháu L. chằng chịt vết thương do bị cha dượng đánh.

Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh 2 nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện tại Nghệ An.

Còn đối tượng Nam sau đó đã bỏ trốn và bị bắt vào tối cùng ngày khi đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.