Cha mẹ cứ phán xét nếu muốn hủy hoại lòng tin ở trẻ

1. Hãy cho con biết cảm xúc của chúng quan trọng: Trẻ em cần cảm thấy an toàn và thoải mái khi chia sẻ cảm xúc của mình. Nhưng khi chúng nghe thấy cha mẹ nói “con ổn mà” hoặc “chuyện đó không có gì to tát”, chúng bắt đầu tin rằng cảm xúc của mình không quan trọng và cuối cùng là ngừng chia sẻ. Thay vì bỏ qua cảm xúc của trẻ, cha mẹ hãy thừa nhận chúng. Để giúp con cảm thấy được lắng nghe, hãy nói những điều như “Mẹ hiểu con đang buồn” hoặc “Nghe có vẻ khó chịu nhỉ” sẽ giúp trẻ cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu. Điều quan trọng không phải là giải quyết vấn đề ngay lập tức, mà là tạo cho trẻ cảm giác an toàn về mặt cảm xúc.