Cha mẹ Nga xăm lên tay con 1 tuổi để trúng thưởng nhà gây phẫn nộ

Để chiến thắng thử thách từ TikToker triệu fan và giành giải thưởng căn hộ đắt giá, cặp vợ chồng ở Nga đăng clip xăm lên tay đứa con mới 1 tuổi, bất chấp đứa trẻ khóc lóc vì đau.

Mới đây, mạng xã hội ở Nga lan truyền clip hai vợ chồng đang xăm lên cánh tay của đứa con mới 1 tuổi, bất chấp em bé la hét vì đau đớn. Cặp đôi này được cho là đang thực hiện thử thách nhằm giành được căn hộ trị giá 5 triệu RUB ( 63.000 USD ), theo SCMP.

Sự việc bắt nguồn từ thử thách cực đoan của Andrey Burim, influencer 26 tuổi đến từ Nga, được biết đến với cái tên trực tuyến là Mellstroy. Andrey có 7,6 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, riêng TikTok là 4 triệu follow.

Cha mẹ xăm lên tay em bé để giành giải thưởng từ thử thách của Mellstroy gây phẫn nộ.

Để quảng bá hoạt động kinh doanh sòng bạc trực tuyến của mình, anh ta đưa ra thử thách và mời bất kỳ ai trên mạng tham gia.

Người tham gia có thể đăng bất kỳ loại nội dung video nào miễn là có kèm liên kết đến sòng bạc của Andrey. TikToker 26 tuổi và nhóm của mình sẽ xem xét các video đăng hàng ngày, chọn ra video yêu thích nhất để trao giải là một căn hộ sang trọng trị giá 5 triệu RUB.

Đỉnh điểm, dư luận phẫn nộ với video một người phụ nữ xuất hiện trong video đang cầm một chiếc máy xăm, với sự giúp đỡ của chồng, và xăm một chuỗi chữ dài "Mellstroy Game" lên cánh tay của một đứa trẻ mới một tuổi.

"Chúng tôi quyết định tham gia cuộc thi này. Chúng tôi đã sống trong một căn hộ cho thuê 3 năm nay và hoàn toàn không đủ khả năng mua một căn nhà. Chúng tôi đang chìm trong nợ nần và rất muốn chiến thắng", người phụ nữ nói.

"Chúng tôi không biết phải làm gì để gây bất ngờ cho anh, Mellstroy, nên chúng tôi quyết định xăm hình cho đứa con một tuổi của mình", người vợ nói thêm. Trong suốt quá trình đó, đứa trẻ liên tục khóc vì đau đớn.

Thử thách của Mellstroy diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 17/11, trong đó có 30 căn hộ được trao tặng. Để giành được giải thưởng lớn, một số người tham gia đã thực hiện thử thách đến mức nguy hiểm.

Một số người đã xé hộ chiếu, cạo đầu hoặc xăm trực tiếp dòng chữ "Mellstroy Game" lên mặt. Một cô gái 17 tuổi thậm chí đã tự thiêu.

Nhiều người thực hiện thử thách cực đoan như cạo tóc, xăm lên mặt với hy vọng giành được căn hộ.

Đoạn video xăm lên tay em bé 1 tuổi đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận, nhiều cư dân mạng lên án hành vi tàn ác của họ và yêu cầu cảnh sát điều tra. Khi phản ứng dữ dội ngày càng tăng, cặp đôi đã thừa nhận vào ngày hôm sau rằng clip đó là dàn dựng.

Theo Izvestia, một tờ báo ở Nga, người mẹ đã làm rõ rằng "hình xăm" thực chất được vẽ bằng bút. "Chúng tôi không xăm hình cho đứa trẻ. Chúng tôi chỉ giả vờ làm vậy thôi".

Đây không phải lần đầu tiên Mellstroy gây tranh cãi. Năm 2020, TikToker này đã gây phẫn nộ dư luận sau khi vượt qua ranh giới pháp lý bằng hành vi tấn công một người mẫu trẻ trong một buổi livestream.