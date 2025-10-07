Cha mẹ thấp, cách nào để con cao?

Chiều cao không chỉ do di truyền quyết định, mà còn phụ thuộc chế độ ăn, giấc ngủ và vận động đúng cách trong những năm đầu đời.

Dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc và vận động khoa học là "chìa khóa" giúp trẻ phát triển chiều cao vượt trội. Ảnh: Freepik.

Chiều cao trung bình của người Việt đang cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây, song theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vóc dáng của người Việt vẫn còn khiêm tốn so với thế giới.

Hiện tại, nam giới Việt Nam có chiều cao trung bình 168,1 cm và nữ giới 156,2 cm - tăng lần lượt 3,7 cm và 1,4 cm so với 10 năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 176,1 cm ở nam và 163,1 cm ở nữ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS Nguyễn Trọng Hưng cho biết để cải thiện chiều cao, cần nhìn nhận rõ hai nhóm yếu tố: nhóm không thể thay đổi như gene di truyền, chủng tộc, giới tính; và nhóm có thể can thiệp, gồm dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, lối sống và chăm sóc y tế. Trong đó, dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt là yếu tố quyết định.

Chuẩn bị từ trước khi mang thai

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cha mẹ cần kiểm tra và điều chỉnh tình trạng dinh dưỡng của bản thân từ trước khi mang thai. Nếu thiếu vi chất, thừa cân hoặc suy dinh dưỡng, cha mẹ nên khắc phục trước khi mang thai. Phụ nữ cần bổ sung đầy đủ sắt, canxi, axit folic và các vitamin theo hướng dẫn bác sĩ.

"Thậm chí, nếu tôi thấp, tôi nên chọn bạn đời cao để cải thiện gene cho con", bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng nói vui, nhưng cũng là lời nhắc về tầm quan trọng của việc chuẩn bị sớm.

Dinh dưỡng và chăm sóc trong thai kỳ

Trong giai đoạn mang thai, người mẹ cần tăng cân hợp lý, khám định kỳ, tiêm chủng đầy đủ và không tự ý bổ sung thực phẩm chức năng. Ông Hưng cảnh báo nhiều sản phẩm trên thị trường có hàm lượng vi chất cao hơn cả thuốc, dùng sai có thể gây hại hơn là không dùng.

Ba "cửa sổ vàng” quyết định chiều cao

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chiều cao tối ưu phụ thuộc vào sự chăm sóc trong 3 giai đoạn quan trọng.

Giai đoạn thai kỳ: giúp trẻ đạt chiều cao khoảng 50 cm khi sinh.

Từ sơ sinh đến 24 tháng: trẻ cần đạt 85-87 cm, giai đoạn này quyết định tốc độ tăng trưởng.

Giai đoạn dậy thì: là cơ hội cuối cùng để "bứt phá" chiều cao.

Nếu cha mẹ để con suy dinh dưỡng, béo phì, thiếu ngủ, lười vận động hay chịu căng thẳng học tập, hormone tăng trưởng sẽ bị ức chế, chiều cao không thể phát triển tối ưu. Hormone này tiết ra mạnh nhất từ 22h đến 1h sáng, vì vậy trẻ cần ngủ sớm, ngủ đủ giấc.

Ngoài ra, vận động thể chất như bơi lội, bóng rổ, nhảy dây, đạp xe giúp kích thích xương phát triển. Một môi trường sống lành mạnh, tâm lý thoải mái cũng là yếu tố không thể thiếu.

"Chiều cao không chỉ do gene quyết định. Nếu cha mẹ không bỏ lỡ ba 'cửa sổ vàng', trẻ vẫn có thể cao lớn vượt trội dù xuất phát điểm khiêm tốn", PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng nhấn mạnh.