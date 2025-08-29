Chăm sóc sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng cho chiến sĩ và người dân

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp nhận 10.000 hộp viên sủi bổ sung vitamin và khoáng chất từ Bayer Việt Nam, nhằm phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân và chiến sĩ.

Hoạt động này càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh cả nước chào đón đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với rất nhiều chương trình và hoạt động đòi hỏi nền tảng sức khỏe, thể lực tốt. Một phần sản phẩm tài trợ sẽ được gửi tặng đến các chiến sĩ nhằm tăng cường vitamin và khoáng chất cần thiết trong giai đoạn tập luyện và thực hiện nhiệm vụ A80, giúp các chiến sĩ giữ vững thể lực, cống hiến hết mình cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo kế hoạch, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng nhiều đơn vị triển khai chuỗi hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và công ty Bayer gửi đến lực lượng chiến sĩ sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong quá trình tập luyện thực hiện nhiệm vụ A80. Ảnh: Hải Nam.

Ông Thai Peng Mak, Giám đốc nhánh Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Bayer Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua chương trình này, Bayer mong muốn giúp người dân dễ dàng tiếp cận các giải pháp y tế chất lượng cao, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết chính là một trong những bước quan trọng để mỗi cá nhân duy trì nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng đón nhận những sự kiện lớn của đất nước”.

Để đảm bảo sức khỏe và thể lực khi tham gia các chương trình chào mừng đại lễ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có những lời khuyên dành cho người dân trong chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hàng ngày.

Theo đó, người dân được khuyến cáo duy trì chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung nhiều rau củ quả tươi và uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày để tăng cường đề kháng, bổ sung vitamin nhóm B, vitamin C cùng các khoáng chất như canxi, magie, kẽm sẽ hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giảm mệt mỏi. Bên cạnh đó, mọi người đảm bảo ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa các hoạt động để cơ thể phục hồi, tránh kiệt sức.

Bổ sung vitamin và khoáng chất là giải pháp thiết thực giúp người dân và chiến sĩ tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi. Ảnh: Hải Nam.

Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết thời tiết nắng nóng và mưa đột ngột như hiện nay, người dân cũng cần lưu ý chuẩn bị trang phục phù hợp, hạn chế sử dụng rượu, bia và các chất kích thích - vốn dễ gây mất nước và ảnh hưởng đến tim mạch. Những người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch hay tiểu đường cần luôn mang theo thuốc điều trị và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Việc theo dõi sức khỏe cá nhân và chuẩn bị chu đáo sẽ giúp mọi người an tâm tham gia trọn vẹn các hoạt động mừng đại lễ và trở thành một phần của không khí tự hào dân tộc.